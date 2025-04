Família real exibe foto inédita do príncipe Louis em seu aniversário

Ele cresceu! Filho caçula de Kate Middleton e príncipe William, príncipe Louis completa 7 anos e aparece com ‘janelinha' em nova foto

Nesta quarta-feira, 23, a família real britânica celebrou o aniversário do príncipe Louis, filho caçula de Kate Middleton e príncipe William. Ele completou 7 anos de idade e ganhou uma nova foto oficial nas redes sociais da realeza.

Na nova foto, o menino apareceu sorridente e exibiu sua ‘janelinha’, já que perdeu os dentes de leite recentemente. Além disso, ele posou em um jardim da propriedade da família com look charmoso.

“Desejamos um feliz aniversário de 7 anos ao Príncipe Louis”, escreveram na legenda.

Príncipe Louis quebrou regra no Natal

Filho caçula do príncipe William com Kate Middleton, o príncipe Louis surpreendeu ao quebrar uma regra rígida da família real britânica. O momento aconteceu durante a caminhada tradicional da realeza para ir à missa no Natal.

O menino de 6 anos de idade apareceu com calças ao invés de shorts para surgir ao lado dos pais, do avô e de outros familiares. A tradição da realeza diz que os meninos da família real devem usar shorts nos eventos oficiais até completarem 7 anos de idade. Mesmo que o evento aconteça no inverno, os meninos devem estar sempre de shorts quando aparecem ao lado de membros sêniores da família.

Há pouco tempo, o especialista em etiqueta britânico William Hanson revelou o motivo da tradição de shorts em crianças. “Os meninos, geralmente, fazem a transição para calças por volta dos 7 anos. Os pais acreditam que os meninos devem parecer crianças e, portanto, tentam manter seus filhos com a aparência mais fofa e inocente pelo maior tempo possível”, informou.

Porém, a tradição foi quebrada por Louis, que apareceu de calça comprida ao lado dos irmãos, príncipe George, de 11 anos, e princesa Charlotte, de 9 anos. A vestimenta dele mostra que os membros atuais da realeza levam algumas regras com mais leveza e não são tão rígidos.

