Príncipe Harry revela que foi alvo de ameaça grave da Al-Qaeda

Príncipe Harry expôs claramente em processo na justiça britânica sobre o motivo para precisar de segurança reforçada: a ameaça contra sua vida feita pela Al-Qaeda

O príncipe Harry está em uma batalha na justiça britânica para recuperar seu direito a uma segurança reforçada no Reino Unido após abrir mão do serviço oficial como membro da realeza britânica. Agora, um novo trecho do processo foi revelado pela imprensa internacional e trouxe a informação de que o príncipe foi alvo de uma ameaça grave feita pela Al-Qaeda .

De acordo com a revista People, o processo diz que Harry recebeu ameaças de assassinato feita pela Al-Qaeda. O documento presente no processo diz que ele “ confirmou que havia solicitado certa proteção após uma ameaça feita contra ele pela Al-Qaeda ”. Os advogados informaram que a organização terrorista pediu que o príncipe fosse assassinado e que isso agradaria a comunidade muçulmana após ele perder a segurança reforçada da realeza em 2020.

A equipe de Harry acredita que a ameaça é uma consequência do serviço militar que ele prestou no início da vida adulta. Na época, ele serviu como soldado no Afeganistão pelo Exército Britânico em duas ocasiões e isso teve grande atenção pública na época. Ele diz que seu serviço por lá repercute até hoje e causou efeitos negativos em grupos extremistas.

Assim, Harry luta com todas as forças que tem para recuperar a segurança reforçada de um membro da realeza, já que ele é filho do Rei Charles III. No processo, ele diz que não se sente seguro em viajar com a família para o Reino Unido depois que perdeu os direitos de segurança oficial e diz ainda que não foi feita nenhuma avaliação formal de risco sobre qual seria o impacto dele perder a segurança oficial.

Os advogados de Harry diz que o tipo de segurança que ele possui hoje em dia é “inadequada, inapropriada e ineficaz” para alguém com a posição dele.

Hoje em dia, Harry vive nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle, e os dois filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. Desde 2020, eles fizeram raras viagens ao Reino Unido, incluindo o velório da Rainha Elizabeth II, que foi a última ida de toda a família para lá.

Príncipe Harry desabafa

O príncipe Harry fez um desabafo após acompanhar as audiências na justiça sobre o seu processo por ter perdido a segurança oficial ao deixar o cargo de membro ativo da realeza britânica. Ele rompeu com o trabalho oficial na família real britânica e se mudou para os Estados Unidos com a família. Com isso, a organização que cuida da segurança da família real tirou os privilégios dele, que entrou na justiça para dizer que ainda precisa de uma segurança especial quando estiver em solo britânico para proteger sua família.

Em desabafo com a equipe da revista People na saída do tribunal, Harry disse que seus “piores medos foram confirmados pela divulgação legal completa deste caso - e isso é realmente triste” , disse ele. O herdeiro ainda disse que sua intenção era mudar de país com a esposa, Meghan Markle, mas ainda continuar representando a realeza britânica de longe. “Estávamos tentando criar uma casa feliz”, afirmou.

A People ainda revelou que os rumores dizem que a retirada da segurança oficial de Harry e sua família teria sido uma tática de controle - sem a proteção, ele voltaria para o Reino Unido para ser um membro ativo da família real. No entanto, ele seguiu nos EUA e entrou com um processo na justiça contra a decisão de deixá-lo sem proteção.