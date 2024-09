Príncipes Harry e William já eram distantes na infância, diz autora

Autora de biografia revela o que ouviu da princesa Diana sobre a relação dos príncipe Harry e William durante a infância

Os príncipes Harry e William cresceram juntos, mas não são próximos. Os dois estão cada vez mais distantes, principalmente depois que o caçula se mudou para os Estados Unidos e abandonou o trabalho na realeza britânica. Agora, uma autora revelou que os dois já não era próximos na infância.

A autora Ingrid Seward, que é especialista na família real do Reino Unido, contou que a princesa Diana (1961-1997) já se preocupava com a distância entre os filhos. Em uma entrevista ao site Radar Online, ela contou que os irmãos só se aproximaram depois da morte da mãe.

"Os dois só estiveram mais próximos depois da morte da mãe deles. Obviamente, eles uniram seus laços porque eram as únicas pessoas que compreendiam aquele sentimento. Mas eles não foram próximos durante a infância", disse ela.

Então, ela lembrou de um comentário de Harry sobre William. “Lembro de quando o William teve o seu ano sabático, na época da Organização Raleigh, o Harry dizendo: ‘Ele está muito mais legal agora’", afirmou.

Por que não vemos os filhos de Meghan Markle e príncipe Harry?

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.

De acordo com a revista People, um amigo do casal contou que eles querem proteger os filhos. Isso porque os dois se preocupam com a segurança das crianças caso sejam expostas na mídia.

“Harry tem sido relutante em mostrar seus filhos publicamente, não por um desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e a segurança de ameaças em potencial. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, disse um amigo.