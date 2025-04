Leitura corporal diz ‘quem é que manda’ em aparição de Harry e Meghan

Especialista em leitura corporal faz análise sobre os gestos ‘estranhos' em aparição do príncipe Harry e Meghan Markle em evento nos EUA

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, fizeram uma nova aparição juntos em público ao prestigiarem um evento em Nova York, Estados Unidos, nesta semana. Todos os olhares se voltaram para o casal da realeza, mas alguns detalhes sutis chamaram a atenção de uma especialista em leitura corporal. Tanto que ela apontou ‘quem é que manda’ na relação deles em público.

Em conversa com o jornal Daily Mail, a especialista em leitura corporal Judi James revelou que Harry assume o papel de ‘reserva' quando estava está ao lado de Meghan. Ele tem gestos estranhos para a sua posição de príncipe e que sai de cena para deixar as câmeras se direcionarem para a esposa.

“Harry parece estar no papel de ‘reserva’, exibindo algumas poses estranhas de linguagem corporal, enquanto há uma Meghan mais segura e que assume o papel principal. Quando eles chegaram para cumprimentar as pessoas, parece que Meghan está na liderança, enquanto Harry espreita atrás. Meghan usa uma dica não verbal importante para elevar seu status de celebridade ou estrela”, disse a especialista.

E completou: “Enquanto seus braços estão dobrados em um ângulo de 45 graus, suas mãos adota um ‘murchamento de celebridade’, balançando em seus pulsos dobrados. Este é um gesto que sugere uma forma de ser especial. Também é chamado de gesto da ‘asa quebrada’ e, embora sugira fraqueza física ou vulnerabilidade, reflete poder de status, como: ‘Não preciso das minhas mãos, pois tenho pessoas para abrir as portas e me guiar’”.

Então, a especialista levantam o que foi estranho no comportamento de Harry para a sua posição de príncipe. “Harry aguarda sua vez de uma forma impensável durante sua passagem pela família real. Seu paletó está aberto e sua expressão é mais intensa e menos radiante do que a de sua esposa. Harry guia sua esposa sozinho. Seu tórax pode estar à mostra, mas a forma como seus joelhos estão dobrados em uma posição de ‘perna de sapo’ cria um ar de constrangimento quando ele se vira para olhar para trás em um gesto para checar que está direcionando a atenção das câmeras para ela, fazendo com que ela apareça na chegada de estrela”, afirmou Judi James.

Ela ainda apontou mais um gesto da leitura corporal do príncipe. “Harry também faz a mesma pose constrangedora, mas com as mãos ao lado do corpo. A linguagem corporal dele parece um pouco fora do roteiro aqui, já que Meghan precisa olhar para o rosto dele enquanto estende a mão para restabelecer o gesto romântico de aperto de mão”, apontou.

Príncipe Harry e Meghan Markle - Foto: Getty Images

Qual é a história do casal Harry e Meghan?

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle se conheceram em 2016 por meio de um amigo em comum. O romance engrenou rapidamente e eles se casaram em 2018 após ela enfrentar desafios para se adaptar à vida na realeza britânica.

Porém, em 2020, os dois decidiram abandonar a vida na família real. Eles abdicaram das funções de membros ativos da realeza e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. Afastados do Reino Unido, eles fizeram revelações polêmicas sobre a vida na realeza, como quando sentiram preconceito por causa da cor da pele de Meghan, os conflitos dele com o pai e o irmão e a pressão da imprensa no relacionamento deles.

Hoje em dia, Harry tem pouco contato com a família no Reino Unido. Ele e Meghan são pais de duas crianças, Archie e Lilibet.

