Saiba qual foi o melhor presente da vida do príncipe Harry

Prestes a completar 40 anos de idade, o príncipe Harry encanta ao revelar qual foi o melhor presente que já ganhou em sua vida até agora

O príncipe Harry vai completar 40 anos no dia 15 de setembro e está em uma fase de reflexão sobre a sua vida. Em entrevista na revista People, ele foi questionado sobre qual foi o melhor presente que ganhou até agora e encantou a todos com sua resposta sincera.

Harry contou que o melhor presente foi ter tido filhos. “ O melhor presente que já ganhei, foram, sem dúvida, meus filhos. Gosto de vê-los crescer todos os dias e adoro ser pai deles ”, afirmou ele.

Vale lembrar que Harry vive nos Estados Unidos com os dois filhos, Archie e Lilibet, e a esposa, Meghan Markle. Como ele saiu da realeza há alguns anos, ele não segue a tradição de mostrar fotos dos herdeiros com frequência para os admiradores da família real. Com isso, os filhos dele quase não são vistos.

Recentemente, uma fonte explicou o desejo do príncipe em manter a família longe dos holofotes. “Harry tem relutado em mostrar seus filhos publicamente, não pelo desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e segurança de ameaças potenciais. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, afirmou uma fonte da People.

Climão entre Harry e William

O clima de distanciamento entre o príncipe Harry e seu irmão, o príncipe William, segue a todo vapor no mundo da realeza. Os dois ficaram quase um ano sem contato e se reencontraram nesta semana para o funeral de um tio. Porém, os dois se evitaram e não foram vistos próximos um ao outro durante a despedida.

Os rumores diziam que Harry não deveria ir ao Reino Unido para o velório do fio, Lord Robert Fellowers, que era parente da princesa Diana e morreu aos 82 anos. Isso porque ele está com um processo na justiça britânica para ter direito a segurança reforçada durante sua presença no país. No entanto, ele deixou os rumores de lado e viajou para se despedir do tio.

Com isso, Harry ficou no mesmo ambiente que seu irmão, William, com quem vive uma relação cheia de atritos e distanciamento. De acordo com fontes do jornal The Sun, os dois se evitaram durante todo o funeral e não foram vistos juntos.

Eles se juntaram à família na Igreja de Santa Maria, em Norfolk, na quarta-feira, 28. “Eles chegaram muito discretamente. Os dois estavam lá, mas não os vimos conversando e eles mantinham distância”, comentou um informante.

O clima tenso entre Harry e William existe desde que o primogênito ficou preocupado com o relacionamento do caçula com Meghan Markle, em 2016. E tudo ficou pior quando o caçula lançou um livro sobre suas memórias como príncipe e os bastidores da vida na realeza, no qual entregou atritos com o irmão ao longo dos anos. Com isso, o laço entre eles foi cortado. Nos últimos tempos, Harry até tentou se reaproximar do irmão, mas suas tentativas de contato foram ignoradas pelo mais velho.