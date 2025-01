Meghan Markle lamenta morte de seu cachorro e desabafa: 'Chorei demais'

A Duquesa de Sussex e ex-atriz Meghan Markle publica um vídeo em que registra a família com o falecido cachorro, o beagle Guy

A Duquesa de Sussex e ex-atriz Meghan Markle, de 43 anos, fez um forte desabafo ao anunciar a morte de seu cachorro, Guy, o beagle da família, nesta terça-feira, 7. A duquesa publicou um vídeo em seu perfil no Instagram acompanhado de uma profunda mensagem dedicada ao falecido cãozinho. As imagens exibem diversos registros do pet com Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três, filhos de Meghan com o Príncipe Harry.

Na publicação, Markle sintetizou: “Obrigada por tantos anos de amor incondicional, meu doce Guy”. “Você preencheu minha vida de maneiras que você nunca saberá.”, declarou. E desabafou: “Chorei lágrimas demais para contar”.

Harry também aparece no vídeo em um passeio com Guy e Archie. Em outra cena, Lilibet é vista em um piquenique com Meghan e Guy.

O que aconteceu?

A duquesa adotou o beagle em 2015 em um abrigo de resgate no Canadá, onde ele era chamado de “o pequeno” por conta do tamanho e fragilidade. Markle já falou sobre o animal ter sofrido um "terrível acidente” antes de Meghan se mudar para o Reino Unido e os médicos disseram que ele nunca mais andaria.

Ela disse que ela e Harry o visitariam em Surrey durante vários meses enquanto ele se recuperava. O cachorrinho chegou até a “publicar” um livro sobre sua história “da pobreza à riqueza”, lançado em novembro de 2018.

Leia a mensagem de Markle dedicada a Guy na íntegra:

Em memória de Guy

Em 2015, adotei um beagle de um abrigo de cães no Canadá […] Eu o peguei …. e me apaixonei.

Eles se referiam a ele como “o pequenino”, porque era muito pequeno e frágil, então, eu o chamei de “Guy”. E ele era o melhor cara que qualquer garota poderia ter pedido.

Se você me seguia no Instagram naquela época, você o via muito — e no The Tig também. Ele estava comigo em Suits, quando fiquei noiva (e depois me casei), quando me tornei mãe…. Ele estava comigo em tudo: no silêncio, no caos, na calma, no conforto.

Ele sofreu um acidente terrível pouco antes de eu me mudar para o Reino Unido, o que o levou a passar por cirurgias durante vários meses e a não poder sair da clínica. Os médicos disseram que ele nunca mais voltaria a andar, mas o Dr. Noel Fitzpatrick disse que ele conseguiria. H e eu dirigíamos até tarde da noite, após o expediente, para ver Guy enquanto ele se recuperava em Surrey por meses a fio.

Sempre serei grato a Noel e sua equipe, à equipe do Queen West Animal Hospital em TO, aos nossos veterinários atuais, aos meus amigos e à comunidade: obrigado por amá-lo tanto.

Como muitos de vocês verão o Guy nesta nova série, espero que entendam por que estou tão arrasada com a perda dele. Acho que você também poderá se apaixonar um pouco.

Chorei lágrimas demais para contar — o tipo de lágrima que faz com que você entre no chuveiro com a esperança absurda de que a água corrente em seu rosto faça com que você, de alguma forma, não as sinta ou finja que elas não estão lá. Mas elas estão. E isso também não faz mal.

Obrigado por tantos anos de amor incondicional, meu doce Guy. Você preencheu minha vida de uma forma que você nunca saberá.

Como sempre,

Meghan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Leia também: Especialista revela que atitude de Meghan Markle é ‘dar adeus para a família real’