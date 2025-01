Especialista revela que atitude de Meghan Markle é ‘dar adeus para a família real’

Meghan Markle dispensa o título de duquesa em nova série da Netflix e especialista de marcas revela o que há por trás da atitude dela

A duquesa Meghan Markle está com novidades em sua carreira. Em janeiro de 2025, ela lança a sua nova série na Netflix, na qual vai cozinhar com convidados e mostrar o seu estilo de vida saudável. Porém, a série está dando o que falar antes mesmo do lançamento por causa da atitude da esposa do príncipe Harry.

Na divulgação do projeto, ela dispensou o uso do seu título real de Duquesa e usou apenas o seu nome. Com isso, os rumores dizem que ela quer desvincular sua imagem da realeza britânica. De acordo com o especialista em marca e cultura Nick Ede ao site The Sun, ela quer “dar adeus a Família Real para sempre”. Ele ainda disse que ela quer ser conhecida apenas pelo seu primeiro nome, como Oprah e Adele, e que ela pode estar no caminho certo para conquistar novos fnas e o status que deseja.

“Será uma maneira brilhante de construir sua identidade de marca e ela pode ser tornar uma nova Martha Stewart com o peso da Netflix por trás dela. Ela vai revelar ao mundo o que a Meghan ama, sua paixão por comida e culinária”, afirmou ele, e completou: “Se o programa for um sucesso, então será a maneira perfeita para ela lançar um livro de receitas e sua marca. É a melhor maneira para os fãs verem a Meghan como ela é, em vez de causar polêmica. Ela adora cozinhar. Então, criar um programa sobre alegria na cozinha com os amigos é perfeito para ela”.

Nova foto dos filhos de Meghan Markle e príncipe Harry

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle explodiram o fofurômetro da internet ao compartilhar uma foto inédita dos dois filhos, príncipe Archie, de 5 anos, e princesa Lilibet, de 3 anos. A imagem raríssima das crianças e recente mostrou o quanto eles já cresceram.

A foto fez parte do cartão de natal do casal Harry e Meghan. Entre imagens marcantes do último ano na vida deles, os dois compartilharam a foto da família reunida.

Harry e Meghan apareceram sorridentes enquanto estavam prestes a receberem abraços dos filhos, que correram na direção dos pais. Além disso, os fãs puderam perceber que as duas crianças herdaram os cabelos ruivos do pai.

Príncipe Harry, Meghan Markle, Lilibet e Archie em foto de detalhe do cartão de Natal - Foto: Reprodução / Archewell

