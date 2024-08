Meghan Markle e príncipe Harry lançam projeto em apoio às vítimas de bullying

Meghan Markle e o príncipe Harry concederam uma entrevista à 'CBS Sunday Morning', exibida neste domingo, 4, data em que a Duquesa de Sussex completa 43 anos de vida. Ao longo da conversa com Jane Pauley, o casal falou um pouco sobre o 'The Parents Network', novo programa que dará suporte a familiares que enfrentam traumas relacionados ao bullying online.

A esposa do Duque ainda comentou abertamente a respeito de seus pensamentos suicidas. Em março de 2021, Meghan revelou à Oprah Winfrey que "simplesmente não queria mais estar viva". De acordo com a duquesa, o projeto lançado é bastante especial para ela justamente por suas lutas pessoais.

Meghan ainda reforçou a importância de seu relato, uma vez que seu objetivo é ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. "Quando você passa por qualquer nível de dor ou trauma, acredito que parte da nossa jornada de cura - certamente parte da minha - é ser capaz de ser realmente aberto sobre isso", disse ela.

"Só posso dar um relato superficial da minha experiência, mas acho que nunca gostaria que outra pessoa se sentisse assim e ou fizesse esse tipo de plano. Nunca gostaria que outra pessoa fosse desacreditada", completou a esposa de Harry. Em seguida, o casal ainda mencionou que deseja proteger os filhos do assédio online.

O Duque e a Duquesa de Sussex são pais do príncipe Archie, de 5 anos, e a princesa Lilibet, de 3. "Nossos filhos são jovens. Eles são incríveis. Mas tudo o que queremos fazer como pais é protegê-los. Então, como podemos ver o que está acontecendo no espaço online, sabemos que há muito trabalho a ser feito lá, e estamos felizes em poder fazer parte dessa mudança para sempre", explicou ela.

O príncipe Harry ainda reforçou que nem todos os pais conseguem identificar sinais de pedido de ajuda dos filhos em situações delicadas. "E mesmo os melhores socorristas do mundo não seriam capazes de identificar os sinais de um possível suicídio. Essa é a parte assustadora disso", declarou.

Por fim, Meghan encorajou o público a olhar para a situação como se estivesse a vivenciando: "'E se fosse minha filha? E se fosse meu filho?' Se você olhar pela ótica de um pai, não há outra maneira de ver isso a não ser tentando encontrar uma solução", concluiu.

The Duke and Duchess of Sussex's Archewell Foundation is launching The Parents Network to support parents of children affected by online bullying. Jane Pauley talks with Prince Harry and Meghan Markle and to parents in the foundation's pilot program. https://t.co/ah9e8kMkWOpic.twitter.com/rZpmvGa7le