Por que não vemos os filhos do príncipe Harry e Meghan Markle? Motivo vem à tona

Amigo do príncipe Harry revela o verdadeiro motivo para ele e a esposa, Meghan Markle, não mostrarem fotos dos filhos com frequência

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.

De acordo com a revista People, um amigo do casal contou que eles querem proteger os filhos. Isso porque os dois se preocupam com a segurança das crianças caso sejam expostas na mídia.

“Harry tem sido relutante em mostrar seus filhos publicamente, não por um desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e a segurança de ameaças em potencial. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, disse um amigo.

As fotos mais recentes dos filhos de Harry e Meghan foram mostradas por eles no documentário sobre a família na Netflix em 2023. Veja abaixo:

Harry e Meghan com os filhos - Foto: Reprodução / Netflix

Harry e Meghan com os filhos - Foto: Reprodução / Netflix

Outra decisão de Harry e Meghan

O príncipe Harry tomou uma decisão radical envolvendo sua esposa, Meghan Markle. Em entrevista para o ITV, ele contou o verdadeiro motivo para não levar a esposa ao Reino Unido quando faz viagens esporádicas para a região. Sincero e sem esconder nada, ele revelou qual é o seu grande medo.

Harry afirmou que tem medo de levar a esposa para o Reino Unido por causa da falta de segurança reforçada. “Ainda é perigoso, e tudo o que pode acontecer com apenas uma pessoa, uma pessoa que lê essas coisas para agir de acordo com o que leu. E seja uma faca ou um ácido, seja o que for, essas são preocupações genuínas para mim. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta a este país”, disse ele.

O príncipe ainda relembrou que a polícia da Inglaterra investigou ameaças reais que foram feitas contra a vida de Meghan enquanto ela vivia no Reino Unido. Então, ele ainda garantiu que se sentiu forçado a sair da Inglaterra com sua família para protegê-los nos Estados Unidos.

Porém, quando Harry e Meghan foram embora para os EUA e deixaram seus cargos na família real britânica, os dois perderam o direito a Proteção da Realeza e Figuras Públicas. Com isso, sempre que voltarem ao Reino Unido, eles serão pessoas comuns, sem o forte esquema de segurança policial.