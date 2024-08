Meghan Markle é alvo de novo processo da meia-irmã. Entenda o que aconteceu

Meia-irmã de Meghan Markle volta a se manifestar contra a duquesa em novo processo na justiça norte-americana

A duquesa de Sussex Meghan Markle voltou a ser alvo da família de seu pai. Desta vez, a meia-irmã dela, Samantha, decidiu entrar na justiça contra a famosa. Isso porque ela tem acusações contra a meia-irmã.

De acordo com o site Daily Mail, Samantha entrou na justiça com um processo por difamação. Ela disse que Meghan a retratou de uma forma que a deixou impossibilitada de conseguir um emprego ou fazer suas tarefas do dia a dia sem ser incomodada, já que teria dito que ela seria “mentirosa, racista e caçadora de fama” em uma entrevista para Oprah Winfrey e no documentário.

No entanto, a justiça já teria rejeitado outro processo de Samantha contra Meghan ao informar que ela não teria provas suficientes para as acusações. Com isso, a equipe da meia-irmã voltou a abrir um processo para anular a decisão anterior.

No processo, Samantha pede uma indenização de US$ 75 mil por difamação contra Meghan. Por enquanto, a situação do novo processo não foi revelada.

Por que não vemos os filhos de Meghan Markle e príncipe Harry?

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, evitam mostrar fotos dos filhos, Archie e Lilibet, publicamente. Esta é uma atitude incomum para a realeza britânica, já que os príncipes costumam mostrar fotos anuais de seus herdeiros para os fãs. Agora, o motivo da decisão de privacidade de Harry e Meghan foi revelado.

De acordo com a revista People, um amigo do casal contou que eles querem proteger os filhos. Isso porque os dois se preocupam com a segurança das crianças caso sejam expostas na mídia.

“Harry tem sido relutante em mostrar seus filhos publicamente, não por um desejo de escondê-los, mas para proteger a privacidade e a segurança de ameaças em potencial. Ele quer que eles levem uma vida o mais normal possível, sem medo de sequestro. Como pai e marido, Harry está determinado a garantir que a história não se repita”, disse um amigo.