Mania estranha do Rei Charles na hora de dormir é revelada publicamente

A irmã da Rainha Camilla revelou uma mania estranha do Rei Charles III ao dormir; ela foi recentemente demitida por William

A irmã da rainha Camilla revelou uma mania estranha do rei Charles III ao dormir. Annabel Elliot foi designer de interiores das moradias do atual monarca britânico como Duque Cornualha - que foi herdado por William depois do pai assumir o trono.

Annabel expôs o hábito do marido de sua irmã em depoimento ao livro ‘Charles III: New King. New Cort. The Inside Story’ - Charles III: Novo Rei. Nova Corte. A História Interna’, em tradução livre, obra de Robert Hardman. O conteúdo foi noticiado pelo jornal Daily Express.

A irmã de Camilla contou a Hardman que Charles III é uma pessoa que sente muito calor, por isso não faz uso de edredons em sua cama e abre a janela de seu quarto à noite para deixar seus aposentos frios. Vale lembrar que o inverno em Londres é frio e úmido, e temperaturas médias que variam entre 2°C e 8°C.

De acordo com Annabel, a sensibilidade do rei com calor é tamanha que ele e a esposa têm conflitos quase diários por causa das janelas de suas moradias. Ela classificou as tensões por causa de frio e calor do casal como uma “batalha constante”.

“Ele [Charles III] vai lá e abre [a janela]. Ela [Camilla] vai atrás, na ponta do pé, e fecha. Então há muito: ‘ah, querida, você fechou a janela’. ‘Sim, fechei, porque está congelando’. Aí há toda uma discussão”, ressaltou.

Vale ressaltar que ela perdeu o cargo recentemente, quando Charles foi coroado e o Ducado da Cornualha foi repassado ao Príncipe William - também perdendo um salário anual estimado em mais de £ 31 mil (R$ 221 mil).

E o motivo? Fontes contaram que William considerou que o trabalho de Annabel já estava finalizado e não a recontratou. “Fontes confirmaram que o príncipe William não empregaria mais a Sra. Elliot, embora isso não refletisse o trabalho dela”, disse um informante.

Kate Middleton e Príncipe William dispensam funcionários e motivo surpreende

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton tomaram a decisão de dispensarem os funcionários da casa deles em Windsor, na Inglaterra. Eles demitiram as pessoas que trabalhavam no local em busca de mais proximidade com os filhos.

De acordo com o site Daily Mail, William e Kate seguem uma linha diferente dos outros grandes nomes da família. Geralmente, os grandes membros da realeza possuem chefs de cozinha, mordomos, camareiros e assistentes cuidando de suas casas 24 horas por dia. Porém, com o casal real é diferente