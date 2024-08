Príncipe William e Kate Middleton demitem funcionários. Saiba o motivo

Príncipe William e Kate Middleton tomaram decisão incomum para a realeza e decidiram dispensar os funcionários da casa deles em Windsor

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton tomaram a decisão de dispensarem os funcionários da casa deles em Windsor, na Inglaterra. Eles demitiram as pessoas que trabalhavam no local em busca de mais proximidade com os filhos.

De acordo com o site Daily Mail, William e Kate seguem uma linha diferente dos outros grandes nomes da família. Geralmente, os grandes membros da realeza possuem chefs de cozinha, mordomos, camareiros e assistentes cuidando de suas casas 24 horas por dia. Porém, com o casal real é diferente.

Os dois possuem apenas funcionários que os ajudam a cuidar da casa durante o dia e a organizar a agenda da família. Então, quando as crianças voltam da escola, apenas os pais cuidam deles e da casa. Para isso, eles demitiram vários funcionários nos horários que não eram necessários.

William e Kate priorizam a criação dos filhos do jeito deles. Para isso, eles fazem as tarefas da casa junto com as crianças quando os funcionários não estão mais lá. “As crianças ajudam a pôr a mesa, limpar os pratos quando terminam de comer e ajudam a arrumar a casa. Não há tratamento preferencial”, disse uma fonte.

Inclusive, o casal real decidiu que a babá Maria Teresa Turrion Borrallonão iria mais morar com eles quando se mudaram para Windsor. Assim, Kate consegue ficar ainda mais próxima dos filhos e criá-los com os ‘pés no chão’ e sem deslumbres por serem da realeza.

Término conturbado

Príncipe William e Kate Middleton estão juntos há 20 anos e como qualquer casal eles também já tiveram suas crises. O casal chegou até mesmo a terminar o relacionamento em 2007 após uma conversa por telefone, como revelou o Robert Jobson em seu novo livro Catherine, Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, que em tradução livre é Catherine, Princesa de Gales: Uma Biografia da Futura Rainha.

“Catherine sabia que William não tinha pressa em pedi-la em casamento, e a verdade é que ela estava preparada para esperar até que ele estivesse pronto. Afinal, eles estavam apaixonados, não estavam?”, começou o escritor. Porém, William tomou uma decisão diferente e em uma ligação, ele disse para a amada que ambos precisavam de “um pouco de espaço” para “encontrar seu próprio caminho” e que ele não prometia um pedido de casamento.

Jobson afirmou que a conversa durou cerca de 30 minutos e que Kate se sentiu extremamente decepcionada por ter essa conversa por telefone. A reconciliação aconteceu em uma festa organizada pelo jóquei Sam Waley-Cohen. Segundo Jobson, eles conversaram bastante e se beijaram na pista de dança.