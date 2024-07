A maior preocupação de rei Charles em relação a Harry envolve dinheiro; entenda

Segundo novo livro sobre a realeza, as finanças do caçula de rei Charles vem se tornando um ‘tormento real’ para o monarca

A maior preocupação do rei Charles III e dos demais membros da realeza em relação ao príncipe Harry são sobre as finanças do caçula e o que ele vai fazer quando seu dinheiro acabar. Os temores do monarca britânico foram revelados em um novo livro sobre a realeza: ‘Catherine, the Princess of Wales: The Biography of The Future Queen’ - ‘Catherine, a Princesa de Gales: A Biografia da Futura Rainha’, em tradução livre.

Apesar de centrado em Middleton, a obra do jornalista Robert Jobson também trata de vários dos dilemas recentes da Família Real Britânica, sendo um deles os desentendimentos da realeza com o príncipe Harry o maior deles.

De acordo com o livro, as finanças do príncipe são chamadas por Charles como “os problemas do Harry”. Fontes da obra relataram que o monarca “segue atormentado” pela falta de renda de seu filho e “se preocupa com o que vai acontecer quando o dinheiro acabar”.

Os contatos de Jobson informaram o autor que Charles III teria avisado o caçula que os ganhos dele seriam limitados porque o foco das finanças reais estão centradas na família do Príncipe William. Ainda assim, o monarca teria repassado um “montante substancial” para Harry.

Jobson escreveu em seu livro: “De acordo com fontes próximas, o Charles acabou dando ao Harry um montante substancial e não rompeu com ele financeiramente”. Ainda assim, o monarca segue preocupado com as finanças do filho. As preocupações do rei também dizem respeito à possibilidade de investidas de Harry e Markle em projetos envolvendo novos ataques à realeza, como "fontes de rendas fáceis".

A falta de proximidade entre o príncipe Harry e seu pai, o Rei Charles III, chama a atenção da imprensa internacional. Tanto que uma suposta reconciliação entre eles chega a ser considerada impossível por fontes ligadas à realeza. Nesta semana, a reportagem da revista People explicou os motivos e os detalhes sobre o afastamento profundo eles, que pararam de se falar há alguns meses.