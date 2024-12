Kate Middleton fica de coração partido ao tomar decisão sobre o príncipe George

Mãe do futuro rei da Inglaterra, Kate Middleton precisa tomar uma grande decisão sobre o futuro do filho mais velho, príncipe George, e fica devastada

A princesa de Gales Kate Middleton e o marido, o príncipe William, possuem uma grande decisão sobre o futuro do filho mais velho, príncipe George, de 11 anos, e que deve ser definida em breve. Como herdeiro do trono do Reino Unido, o garoto precisa receber a educação correta para assumir a responsabilidade que terá no futuro. Porém, isso significa que ele poderá passar um tempo longe do dia a dia de sua família.

De acordo com o site The Mirror, a especialista em realeza Katie Nicholl contou que George recebeu a educação primária junto com os irmãos em escolas privadas da Inglaterra e conseguiu ficar perto dos pais no dia a dia. Porém, a partir dos próximos anos, ele pode ter que seguir a tradição de sua família e ser enviado para o internato.

No passado, o Rei Charles III e seus filhos, príncipes William e Harry, foram para internatos para concluírem os estudos formais. Esta tradição está sendo um conflito interno na família de Kate e William. Isso porque o pai quer que o filho vá para o internato para concluir seus estudos, mas a mãe é contra e quer que ele frequente uma escola normal e fique perto da família.

A ideia de ficar longe do filho enquanto ele está no internato é algo que deixa Middleton de coração partido. Por enquanto, a decisão oficial de William e Kate não divulgada oficialmente.

O prato favorito do príncipe George

Filho de Kate Middleton e príncipe William, o príncipe George possui um prato favorito para suas refeições. De acordo com o site The Mirror, ele é um apaixonado pela culinária italiana e seu prato favorito é o tradicional espaguete à carbonara.

A revelação foi feita pelo chef celebridade Aldo Zilli, que conversou com William sobre os gostos do príncipe. “William é incrível. Estou esperando o convite porque aparentemente o prato favorito do menino é espaguete à carbonara. Estou pronto para cozinhar para ele”, comentou.

Recentemente, Kate Middleton contou que os filhos adoram comer macarrão com queijo na casa da família. “Ela nos contou como as crianças gostam de cozinhar e preparam macarrão com queijo. Um mexe a farinha enquanto o outro adiciona leite e manteiga. Eles também fazem saladas”, contou uma fonte.

Leia também: Filho e netos da princesa Diana herdaram um detalhe do rosto dela. Saiba qual