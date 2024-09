Kate Middleton precisou de terapia após enfrentar drama familiar: ‘Desesperados’

Em seu livro de memórias, o irmão de Kate Middleton revela que a duquesa participou de terapia familiar após enfrentar um drama; saiba o motivo

Membro discreto da família de Kate Middleton, James Middleton lançou um livro de memórias para falar sobre sua batalha contra a depressão. Em seus relatos, ele compartilhou que a duquesa desempenhou um papel fundamental em sua luta contra a doença e que, inclusive, precisou participar de sessões de terapia em grupo para apoiá-lo.

No livro intitulado 'Conheça Ella: A Cachorra que Salvou Minha Vida', James Middleton revelou que não apenas enfrentou a depressão, mas também considerou tirar a própria vida durante sua batalha contra a doença. Inclusive, o empresário compartilhou que sua saúde emocional piorou logo após a morte dos cachorros da família em 2016.

James chegou a esconder o problema de suas irmãs mais velhas e tentou levar uma vida normal sem levantar suspeitas sobre a doença. No entanto, a situação se agravou no ano seguinte, e ele decidiu se reunir com Kate Middleton e Pippa Matthews em um grupo de terapia familiar, para compartilhar sua batalha contra a depressão.

Em seu livro, Middleton revelou que sua luta contra a depressão deixou sua família extremamente preocupada, especialmente porque ele não conseguia manter contato e costumava ignorava mensagens de seus pais e irmã: "Sei o quanto meus pais e minhas irmãs me amam e estavam desesperados para me ajudar”, afirmou.

“Mas suas mensagens ficam sem resposta enquanto eu afundo em um lamaçal de desespero”, James declarou e também revelou que seus pais enfrentaram muitas dificuldades para aceitar seu diagnóstico de depressão, mas as irmãs ajudaram a explicar a complexidade da doença e fortalecer os laços da família em meio ao momento delicado.

“Uma vez que eu comecei a entender um pouco, e então minhas irmãs entenderam que também podiam falar com meus pais. Agora, é algo que pode ser discutido na mesa de jantar. Isso nos ajudou como uma família, não apenas a mim individualmente, mas como uma unidade a ser mais aberta”, Middleton afirmou na biografia.

Vale lembrar que o drama familiar enfrentado por Kate Middleton em relação ao seu irmão também coincide com os rumores de uma crise na realeza, em especial, em sua relação com a cunhada, Meghan Markle. Há alguns anos, a esposa do príncipe Harry, revelou que a duquesa a fez chorar pouco antes do casamento, que ocorreu em 2018.

Kate Middleton faz planos para o Natal Real:

Kate Middleton já está fazendo os preparativos para o Natal de 2024! Após um ano difícil de luta contra o câncer, a princesa de Gales começou a planejar seu concerto de canções de Natal. Inclusive, a princesa estaria retomando, aos poucos, suas atividades na Realeza Britânica, o que inclui a organização do clássico show no final do ano.