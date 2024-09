Kate Middleton faz planos para o Natal Real após tratamento de câncer

6 meses após revelar câncer, Kate Middleton voltou às atividades reais e planeja concerto anual de Natal e está aos poucos retomando sua rotina

Kate Middleton já está fazendo os preparativos para o Natal de 2024! Após um ano difícil de luta contra o câncer, a princesa de Gales começou a planejar seu concerto de canções de Natal. A princesa estaria retomando, aos poucos, suas atividades na Realeza Britânica, o que inclui o clássico show no final do ano.

Segundo a Hello, a esposa de William teve uma reunião privada na última terça-feira, 24, para alinhar todos os detalhes. Uma informação do Circular da Corte dizia: "A Princesa de Gales, Patrona Conjunta da Fundação Real do Príncipe e da Princesa de Gales, realizou esta manhã uma Reunião no Castelo de Windsor".

Kate foi acompanhada por membros de sua equipe e representantes da Royal Foundation para discutir os planos para seu culto de canções de Natal, que ocorrerá no final deste ano na Abadia de Westminster.

Esta será a quarta vez que a princesa sediará a festa, que contou com a presença de seu marido, o Príncipe William e seus três filhos no ano passado. Vale destacar que Middleton começou com a tradição dos concertos de Natal em 2021, no qual tocou piano para acompanhar o músico Tom Walker. De lá para cá, ela tem sido acompanhada pela sua família nos eventos, o que inclui o seu marido e os seus três filhos, George, Charlotte e Louis.

Kate Middleton fez uma ligação especial para príncipe Harry em seu aniversário

Kate Middleton telefonou para o cunhado, o príncipe Harry, no dia em que ele completou 40 anos, no último dia 15, segundo notícia do portal britânico Express nesta terça-feira, 24. Segundo uma fonte, a princesa de Gales elaborou uma “doce mensagem” para o duque de Sussex após perceber que ele “estava com saudades de casa”.

A fonte disse que a duquesa não só “garantiu que Harry recebesse um telefonema de aniversário, mas também um presente especial para marcar o grande dia”. O perfil dos príncipes de Gales nas redes sociais parabenizou o duque de Sussex pelos 40 anos, homenagem que deixou de ser feita em razão dos conflitos familiares.