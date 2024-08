Kate Middleton planeja nova aparição pública nas Olimpíadas de Paris

Em tratamento contra câncer, Kate Middleton prestigiar os atletas da Grã-Bretanha na competição; William assistirá escala na segunda-feira, 05

Kate Middleton estaria planejando uma nova aparição pública, desta vez nas Olimpíadas de Paris. A princesa de Gale está em tratamento contra um câncer e desde o anúncio da doença apareceu pouquíssimas vezes em público. Mas, segundo o The Express, a duqeusa quer conferir o desempenho dos atletas da Grã-Bretanha e, nos próximos dias, compareceria aos Jogos na capital francesa.

"A princesa adoraria ir às Olimpíadas. Ela tem memórias tão queridas de Londres 2012 e está ansiosa para ir a outros Jogos enquanto eles estão tão perto de casa”, disse uma fonte à publicação. Nos Jogos de Londres, Kate e príncipe William, estavam casados há pouco mais de um ano, foram a provas de tênis, hóquei, natação, atletismo, ginástica, futebol e ciclismo, e torceram para valer pela Grã-Bretanha.

Porém a fonte fez questão de ressaltar que, desta vez, nenhuma decisão foi tomada ainda, já que a presença de Kate depende de sua saúde e da autorização dos médicos. Esse tipo de abordagem foi adotado desde o começo do tratamento e nos dois eventos aos quais a princesa compareceu, sua presença foi anunciada no máximo dois dias antes.

Já o marido da duquesa, o príncipe William deve viajar para a França em alguns dias. De acordo com o The Express, ele deve levar os dois filhos mais velhos, o príncipe George, de 11 anos, e a princesa Charlotte, de nove, para Paris. O herdeiro do trono deve assistir, na segunda-feira, 05, às provas de escalada de velocidade indoor.

Vale lembrar que Kate fez a sua primeira aparição em público desde o diagnóstico ao participar do Trooping the Colour. Depois, a esposa do príncipe William prestigiou a final do torneio de Wimbledon.

Kate Middleton fez exigência para entrar na Família Real

Kate Middleton impôs algumas exigências para a própria Rainha Elizabeth II (1926 - 2022) antes de entrar para a Família Real. Robert Jobson deu mais detalhes das condições da princesa no livro Catherine, a Princesa de Gales: A Biografia da Futura Rainha. A principal imposição de Kate era não se envolver em questões políticas ou funções oficiais da realeza para poder priorizar a família.