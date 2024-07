Kate Middleton fez exigência para entrar na Família Real

Antes de se casar com Príncipe William, Kate Middleton fez exigência à Rainha Elizabeth II para entrar na Família Real Britânica

Kate Middleton impôs algumas exigências para a própria Rainha Elizabeth II (1926 - 2022) antes de entrar para a Família Real. Robert Jobson deu mais detalhes das condições da princesa no livro Catherine, The Princess of Wales: The Biography of the Future Queen, que pode ser traduzido como Catherine, a Princesa de Gales: A Biografia da Futura Rainha.

A principal imposição de Kate era não se envolver em questões políticas ou funções oficiais da realeza para poder priorizar a família. "Os termos dela foram apresentados à Rainha Elizabeth e ao Príncipe Charles [atual rei]. Ela sempre foi clara que não aceitaria a imposição de nenhuma função oficial. A prioridade, ela enfatizou, seria sempre a família", contou Robert no trecho reproduzido pelo jornal Daily Mail.

O autor ainda fez questão de deixar claro que Kate tem uma influência importante no futuro da monarquia. "Kate será muito importante para moldar a monarquia em uma instituição que seja relevante para as pessoas modernas, sem se apegar a tradições antigas".

Por fim, Robert elogiou a personalidade da princesa. "Ela é uma pessoa realmente estilosa, incrivelmente graciosa e bonita, mas ela tem um núcleo de aço e isso a permite dizer o que acredita. Ela não tem medo de dar sua opinião e influencia muitas pessoas que tomam as decisões", finalizou.

Kate Middleton se casou com Príncipe William em 2011, com quem tem os filhos George, de 11 anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis anos.

Término conturbado

Príncipe William e Kate Middleton estão juntos há 20 anos e como qualquer casal eles também já tiveram suas crises. O casal chegou até mesmo a terminar o relacionamento em 2007 após uma conversa por telefone, como revelou o Robert Jobson em seu novo livro Catherine, Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, que em tradução livre é Catherine, Princesa de Gales: Uma Biografia da Futura Rainha.

“Catherine sabia que William não tinha pressa em pedi-la em casamento, e a verdade é que ela estava preparada para esperar até que ele estivesse pronto. Afinal, eles estavam apaixonados, não estavam?”, começou o escritor. Porém, William tomou uma decisão diferente e em uma ligação, ele disse para a amada que ambos precisavam de “um pouco de espaço” para “encontrar seu próprio caminho” e que ele não prometia um pedido de casamento.

Jobson afirmou que a conversa durou cerca de 30 minutos e que Kate se sentiu extremamente decepcionada por ter essa conversa por telefone. A reconciliação aconteceu em uma festa organizada pelo jóquei Sam Waley-Cohen. Segundo Jobson, eles conversaram bastante e se beijaram na pista de dança.