Príncipe William e Kate Middleton já terminaram por telefone

Príncipe William e Kate Middleton estão juntos há muito tempo e já enfrentaram crises. O casal até mesmo já terminou o relacionamento por telefone

Príncipe William e Kate Middleton estão juntos há 20 anos e como qualquer casal eles também já tiveram suas crises. O casal chegou até mesmo a terminar o relacionamento em 2007 após uma conversa por telefone, como revelou o Robert Jobson em seu novo livro Catherine, Princess of Wales: A Biography of the Future Queen, que em tradução livre é Catherine, Princesa de Gales: Uma Biografia da Futura Rainha.

“Catherine sabia que William não tinha pressa em pedi-la em casamento, e a verdade é que ela estava preparada para esperar até que ele estivesse pronto. Afinal, eles estavam apaixonados, não estavam?”, começou o escritor. Porém, William tomou uma decisão diferente e em uma ligação, ele disse para a amada que ambos precisavam de “um pouco de espaço” para “encontrar seu próprio caminho” e que ele não prometia um pedido de casamento.

Jobson afirmou que a conversa durou cerca de 30 minutos e que Kate se sentiu extremamente decepcionada por ter essa conversa por telefone. A reconciliação aconteceu em uma festa organizada pelo jóquei Sam Waley-Cohen. Segundo Jobson, eles conversaram bastante e se beijaram na pista de dança.

Kate e William se casaram em 2011 e tiveram três filhos: George, de 11 anos, Charlotte, de nove, e Louis, de seis anos.

Mensagem pessoal

Kate Middleton e Príncipe William compartilharam uma mensagem pessoal após a tragédia que aconteceu em Southport, no Reino Unido. Um ataque a facadas aconteceu durante uma aula de dança e ioga temática de Taylor Swift, o que deixou duas crianças mortas.

"Como pais, não podemos começar a imaginar pelo que as famílias, amigos e entes queridos daqueles que foram mortos e feridos em Southport hoje estão passando. Enviamos nosso amor, pensamentos e orações a todos os envolvidos neste ataque horrível e hediondo", escreveram eles em mensagem que foi compartilhada nas redes sociais.

O Príncipe e a Princesa de Gales também fizeram questão de agradecer aos profissionais socorristas. "Obrigado também aos socorristas que, apesar de serem confrontados com as cenas mais horríveis, demonstraram compaixão e profissionalismo quando sua comunidade mais precisou de vocês". A nota foi assinada com as iniciais W & C, simbolizando William e Catherine, o que significa que o texto foi escrito por eles e não pela equipe de comunicação.