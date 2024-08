Kate Middleton: Especialista descreve os segredos da maquiagem da princesa

Kate Middleton reaparece em novo vídeo durante luta pelo câncer a beleza dela chama a atenção com sua maquiagem discreta

A princesa de Gales Kate Middleton reapareceu na internet no último final de semana ao dar um breve depoimento em um vídeo ao lado do marido, o príncipe William. Com isso, a aparência dela chamou a atenção. Os fãs da realeza britânica comentaram sobre a beleza discreta da princesa, que apareceu com maquiagem com estilo natural e mostrou que está bem.

A maquiadora especialista Joy Adenuga revelou ao site Femail sobre os detalhes da maquiagem de Kate Middleton. A profissional contou que Kate escolheu um estilo confortável e acessível, com detalhes que lembravam um ‘beijo do sol’ na pele e prezando pela discrição.

“Ela exala uma sensação de elegância sem esforço que se alinha perfeitamente com seu papel. Seu cabelo parece sutilmente com luzes, com alguns reflexos de beijo do sol, dando aos cabelos castanhos uma aparência mais suave e radiante. O leve toque na cor realça seu brilho natural, adicionando um toque de luminosidade que completa sua pele”, disse ela.

E completou: “Sua maquiagem é discreta, mas polida, com uma base fresca e natural, que destaca sua pele impecável. O uso de uma sombra suave e neutra com toque de brilho chama a atenção para seus olhos sem dominá-los, enquanto uma leve camada de blush adiciona rubor saudável as suas bochechas. Os lábios tiveram um tom rosado leve, que não apenas equilibra o visual, mas também reforça o conforto e acessibilidade. No geral, este visual sugere uma princesa confiante, composta e relaxada - alguém que é chique sem esforço, mas perfeitamente sintonizada com a ocasião. É um visual de beleza que fala muito sobre graça e equilíbrio, ao mesmo tempo em que se mantém fiel ao seu estilo”.

Enquanto isso, a maquiagem Laura Kay apontou quais produtos de beleza Kate Middleton pode ter usado. “Ela melhorou seu visual com bronzeador para contornar as maçãs do rosto e mandíbula, adicionando um brilho jovial. Ela também pode ter usado um iluminador líquido para acentuar as maçãs do rosto, refletindo a luz”, afirmou ela.

Assista ao vídeo com Kate Middleton e outros famosos: