Fonte diz que Meghan Markle sente falta da vida de atriz: ‘Menos ataques’

Meghan Markle deixou a vida de atriz e saiu da série 'Suits' e parou de atuar após seu casamento com o Príncipe Harry, em 2018

Meghan Markle sente falta de sua vida de atriz. A saudade sentida pela esposa do Príncipe Harry de sua época como estrela de TV foi revelada pela revista britânica OK! Magazine. Uma fonte próxima à ex-protagonista da série ‘Suits’ contou inclusive que a artista não descarta voltar a atuar.

A fonte da OK! Magazine afirmou: “A Meghan nunca escondeu de como sente falta da vida tranquila da época de atriz e, por mais que ela jamais tenha cogitado abandonar o que tem com o Harry e as crianças, há uma grande parte dela que gostaria de ter sua velha vida de volta”.

O contato da revista depois completou: “Ela amava estar em ‘Suits’ e todas as oportunidades que isso trazia, ela era convidada para vários eventos, saia com famosos de Hollywood e eram muito menos ataques e pressão”.

Markle deixou a indústria do entretenimento pouco depois de dar início ao seu relacionamento com o Príncipe Harry, em 2017. Durante seu noivado, ela encerrou seus trabalhos como a protagonista de ‘Suits’. Ela e o caçula do rei Charles III trocaram alianças em 2018.

Ao longo dos últimos anos, com a saida do casal das suas funções reais e a mudança para os Estados Unidos em 2020, Markle ocupou capaz de jornais e manchetes internacionais principalmente por conflitos dela e de seu marido com a Família Real Britânica. Os ataques de Harry e Markle à realeza ocorreram em entrevistas, como seus depoimentos polêmicos à apresentadora Oprah Winfrey em 2021, além de documentários.

Verdadeiro motivo da decisão radical do príncipe Harry sobre Meghan Markle

O príncipe Harry tomou uma decisão radical envolvendo sua esposa, Meghan Markle. Em entrevista para o ITV, ele contou o verdadeiro motivo para não levar a esposa ao Reino Unido quando faz viagens esporádicas para a região. Sincero e sem esconder nada, ele revelou qual é o seu grande medo.

Harry afirmou que tem medo de levar a esposa para o Reino Unido por causa da falta de segurança reforçada. “Ainda é perigoso, e tudo o que pode acontecer com apenas uma pessoa, uma pessoa que lê essas coisas para agir de acordo com o que leu. E seja uma faca ou um ácido, seja o que for, essas são preocupações genuínas para mim. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta a este país”, disse ele.