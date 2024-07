Verdadeiro motivo da decisão radical do príncipe Harry sobre Meghan Markle

Príncipe Harry toma decisão radical para não levar Meghan Markle de volta ao Reino Unido e se explica em nova entrevista

O príncipe Harry tomou uma decisão radical envolvendo sua esposa, Meghan Markle. Em entrevista para o ITV, ele contou o verdadeiro motivo para não levar a esposa ao Reino Unido quando faz viagens esporádicas para a região. Sincero e sem esconder nada, ele revelou qual é o seu grande medo.

Harry afirmou que tem medo de levar a esposa para o Reino Unido por causa da falta de segurança reforçada. “Ainda é perigoso, e tudo o que pode acontecer com apenas uma pessoa, uma pessoa que lê essas coisas para agir de acordo com o que leu. E seja uma faca ou um ácido, seja o que for, essas são preocupações genuínas para mim. É uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta a este país”, disse ele.

O príncipe ainda relembrou que a polícia da Inglaterra investigou ameaças reais que foram feitas contra a vida de Meghan enquanto ela vivia no Reino Unido. Então, ele ainda garantiu que se sentiu forçado a sair da Inglaterra com sua família para protegê-los nos Estados Unidos.

Porém, quando Harry e Meghan foram embora para os EUA e deixaram seus cargos na família real britânica, os dois perderam o direito a Proteção da Realeza e Figuras Públicas. Com isso, sempre que voltarem ao Reino Unido, eles serão pessoas comuns, sem o forte esquema de segurança policial.

Inclusive, Harry luta na justiça do Reino Unido para que sua família receba a devida segurança em viagens ao Reino Unido. Ele citou que quer que seus filhos se sintam em casa em sua terra natal. “O Reino Unido é meu lar. O Reino Unido é fundamental para a herança dos meus filhos e um lugar onde quero que eles se sintam em casa tanto quando onde vivem no momento nos Estados Unidos. Isso não pode acontecer se não houver possibilidade de mantê-los seguros quando estiverem em solo britânico. Não posso colocar minha esposa em perigo e, dadas minhas experiências de vida, estou relutante em me colocar desnecessariamente em perigo também”, afirmou ele recentemente.

Vale lembrar que a última vez em que Meghan Markle esteve na Inglaterra foi em setembro de 2022, quando esteve no velório da rainha Elizabeth II. E a visita mais recente dos filhos deles, Archie e Lilibet, aconteceu em junho de 2022, nas celebrações do Jubileu de Platina.

