Princesa Diana fez confissões para professora de dança sobre Charles

Ex-professora de dança da princesa Diana revela confissões que ouviu da aluna durante as aulas juntas: 'Por que ele não me ama? Eu realmente não entendo'

Logo depois de se casar com o príncipe Charles em 1981, a princesa Diana, que morreu há 27 anos, decidiu fazer aulas de dança. Para isso, ela contratou a professora Anne Allan. Agora, a ex-professora decidiu revelar o que ouviu da princesa em um livro de memórias.

As duas tiveram aulas por nove anos e a princesa aproveitava os momentos longe da família real britânica para fazer confissões de sua vida e trabalho na realeza. Em um trecho do livro, Anne relembrou quando a princesa contou que estava grávida do príncipe William.

"Ela disse: “Queria avisar que, assim que o anúncio for feito, 'eles' não vão me deixar mais ter aulas, mas gostaria de continuar enquanto puder. Afinal, muitas mulheres têm filhos. (…)". Perguntei se o marido dela estava encantado e ela disse: “Sim, Charles está emocionado”. Ela estava radiante ao me contar, o início da maternidade. Fiquei emocionada por Diana por ser um menino e, como ela me contou mais tarde, ela havia cumprido seu dever e produzido um herdeiro. [...] Ela adorava seu filho e queria passar todo o seu tempo com [o bebê príncipe William], mas não conseguia dormir porque queria ficar verificando como ele estava", relembrou.

E ela também contou sobre a segunda gravidez de Diana. "Ela disse que William era maravilhoso com seu irmão mais novo e que adorava observá-los juntos. “Todos parecem muito felizes por agora termos o herdeiro e o segundo filho! O cabelo ruivo de Harry foi uma surpresa adorável, pois sei que ele é tanto Spencer quanto Windsor”, disse ela rindo", afirmou.

Logo depois, a professora relembrou quando o casamento de Diana e Charles entrou em crise. "Diana sentou-se no chão com lágrimas nos olhos e uma onda de emoção se seguiu... Eu podia sentir a dor, um desamparo dentro dela. Ela aceitou muito meu conforto, e disse: “Você deve me achar horrível”. Eu não. Lentamente, depois de mais alguns minutos de soluços suaves, ela disse: “Parece que não consigo fazer nada certo quando se trata de meu marido. Eu o amo muito e quero que ele se orgulhe de mim, mas não acho que ele sinta o mesmo.” Eu apenas a deixei falar, sem dar conselhos, apenas ouvindo. Ela continuou: “Não entendo por que não sou suficiente para ele. Acho que ele prefere uma mulher mais velha", afirmou.

Então, a professora contou que Diana sabia da traição de Charles com Camilla. "Eu sei que ele está vendo Camilla novamente. Devo aceitar que, como as outras Princesas de Gales antes, alguém simplesmente fecha os olhos para os maridos que têm uma amante! Por que ele não me ama? Eu realmente não entendo. Já tentei de tudo, tentei me conformar com a vontade dele mesmo nem sempre concordando. Não há carinho entre nós e estou sempre sozinha. Eu só quero ser amada. Eu não posso continuar assim. Eles realmente esperam que eu simplesmente não diga nada e continue. Como faço isso?". Haveria várias outras conversas no futuro, mas neste momento de 1986, tentei ajudar a curar uma ferida, fazer um curativo para que tivesse tempo de sarar. Mas deixaria uma cicatriz", relembrou.

Por fim, a professora relembrou quando Diana começou a pensar em divórcio. "A questão da separação foi levantada, mas eu não acreditei que a separação fosse uma opção e contei a ela. O palácio nunca concordaria e eu honestamente não pensei que fosse isso que ela queria. Diana queria que Charles estivesse com ela e a amasse. Mesmo que ela estivesse em seu próprio caso romântico, a essa altura Charles ainda era o homem que ela desejava e por isso isso era tão angustiante para ela. “Manter minha família unida é a coisa mais importante para mim”, disse ela, ainda chorando", contou.

Anne e Diana trabalharam juntas até 1989, quando a professora mudou de país.