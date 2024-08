Especialista faz leitura labial de Meghan Markle e príncipe Harry na Colômbia

Meghan Markle e príncipe Harry estão na Colômbia e detalhe na leitura labial deles revela momento de tensão

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, estão na Colômbia nesta semana para uma visita oficial. Entre os compromissos deles nas cidades do país, a imprensa está atenta a cada passo e gesto deles. Tanto que uma especialista em leitura labial apontou uma certa tensão em Meghan ao revelar o que ela disse para Harry. Saiba mais abaixo!

Segundo a especialista em leitura labial Nicola Hickling ao site The Mirror, Harry ia falar algo durante uma visita deles a uma escola quando ele foi interrompido por Meghan, que falou com uma criança antes dele. “Harry estava prestes a dizer algo (como ‘Olha’) quando Meghan o interrompeu e falou com o menino. Os olhos de Meghan estavam fechados e ela juntou as mãos, como se ela estivesse se esforçando para falar primeiro”, disse ela.

Então, a profissional contou o que Meghan disse: “[Ela disse:] Então você ganhou um prêmio em produtos, certo?”, revelou. E ela também disse qual foi a pergunta de Harry para a criança: “Quão sério você estava quando aceitou o prêmio?”. Em outro momento, Harry contou: “Tenho filhos pequenos e eles não estão nas redes sociais”.

O momento tenso aconteceu quando Meghan murmurou baixinho para Harry: “Mão”. E ele respondeu: “Aqui está”.

Além disso, o site The Mirror conversou com uma especialista em linguagem corporal, Judi James, que contou sobre a postura de Meghan durante os eventos em solo estrangeiro. “Ela parecia totalmente em seu lugar, quase como se este fosse o momento que ela esperou a vida toda. Seus ombros estão abertos e seus cotovelos dobrados ao lado do corpo, enquanto ela carregava uma grande bolsa de grife em uma mão e permitiu que seu marido segurasse a outra mão”, disse a especialista.

Meghan Markle e príncipe Harry na Colômbia - Foto: Getty Images

Príncipe Harry perde funcionário

O príncipe Harry perdeu um dos seus funcionários mais próximos durante o período de experiência. Apenas três meses após iniciar no trabalho, Josh Kettler deixou o cargo.

De acordo com a revista People, Kettler ocupava o cargo de chefe de gabinete do príncipe, o que significa que ele era o braço direito de Harry e o acompanhava de perto em seus compromissos e rotina.

O motivo da saída não foi divulgado, mas sabe-se que foi um acordo entre Harry e Josh. Os dois chegaram à conclusão de que não era a escolha certa para ambos e encerraram o contrato de forma mútua e sem problemas.

Kettler ficou apenas 3 meses no cargo, o que é considerado um período de experiência. Ele começou no trabalho uma semana antes da viagem do príncipe para a Nigéria com a esposa, Meghan Markle, e sai do cargo depois de ser anunciado que Harry fará uma viagem oficial para a Colômbia.