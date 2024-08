Funcionário do príncipe Harry é demitido apenas 3 meses após o início do trabalho

Funcionário do príncipe Harry deixa o cargo após o período de experiência. Saiba qual era o cargo dele ao lado do herdeiro

O príncipe Harry perdeu um dos seus funcionários mais próximos durante o período de experiência. Apenas três meses após iniciar no trabalho, Josh Kettler deixou o cargo.

De acordo com a revista People, Kettler ocupava o cargo de chefe de gabinete do príncipe, o que significa que ele era o braço direito de Harry e o acompanhava de perto em seus compromissos e rotina.

O motivo da saída não foi divulgado, mas sabe-se que foi um acordo entre Harry e Josh. Os dois chegaram à conclusão de que não era a escolha certa para ambos e encerraram o contrato de forma mútua e sem problemas.

Kettler ficou apenas 3 meses no cargo, o que é considerado um período de experiência. Ele começou no trabalho uma semana antes da viagem do príncipe para a Nigéria com a esposa, Meghan Markle, e sai do cargo depois de ser anunciado que Harry fará uma viagem oficial para a Colômbia.

Príncipe William e Kate Middleton demitiram funcionários

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton tomaram a decisão de dispensarem os funcionários da casa deles em Windsor, na Inglaterra. Eles demitiram as pessoas que trabalhavam no local em busca de mais proximidade com os filhos.

De acordo com o site Daily Mail, William e Kate seguem uma linha diferente dos outros grandes nomes da família. Geralmente, os grandes membros da realeza possuem chefs de cozinha, mordomos, camareiros e assistentes cuidando de suas casas 24 horas por dia. Porém, com o casal real é diferente.

Os dois possuem apenas funcionários que os ajudam a cuidar da casa durante o dia e a organizar a agenda da família. Então, quando as crianças voltam da escola, apenas os pais cuidam deles e da casa. Para isso, eles demitiram vários funcionários nos horários que não eram necessários.

William e Kate priorizam a criação dos filhos do jeito deles. Para isso, eles fazem as tarefas da casa junto com as crianças quando os funcionários não estão mais lá. “As crianças ajudam a pôr a mesa, limpar os pratos quando terminam de comer e ajudam a arrumar a casa. Não há tratamento preferencial”, disse uma fonte.

Inclusive, o casal real decidiu que a babá Maria Teresa Turrion Borrallonão iria mais morar com eles quando se mudaram para Windsor. Assim, Kate consegue ficar ainda mais próxima dos filhos e criá-los com os ‘pés no chão’ e sem deslumbres por serem da realeza.