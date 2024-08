Meghan Markle e Príncipe Harry estão na Colômbia para viagem oficial

Meghan Markle e Príncipe Harry são fotografados durante os primeiros eventos oficiais da viagem para a Colômbia

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry já estão na Colômbia, na América do Sul. Os dois chegaram ao país nesta quinta-feira, 15, e já participaram dos primeiros eventos oficais. Eles foram recebidos pela vice-presidente Márquez e seu marido, Rafael Yerney Pinillo.

Logo depois, eles foram para uma escola local em Bogotá e se divertiram com os alunos. Na sexta-feira, 16, o casal real deve visitar mais uma escola e também vão participar de um almoço com os atletas dos Jogos Invictus, que foram criados por ele. A viagem deles ainda passará por Cartagena e Cali, antes de voltarem aos Estados Unidos.

Para os passeios nesta quinta-feira, 15, Meghan Markle escolheu looks que chamaram a atenção. Para começar o dia, ela usou um terno sem mangas de Veronica Beard. Logo depois, ela fez uma troca de roupa e apareceu com um vestido Navajo Weaver de Johanna Ortiz.

Meghan Markle e príncipe Harry na Colômbia - Foto: Getty Images

Meghan Markle e príncipe Harry na Colômbia - Foto: Getty Images

Príncipe Harry perde funcionário

O príncipe Harry perdeu um dos seus funcionários mais próximos durante o período de experiência. Apenas três meses após iniciar no trabalho, Josh Kettler deixou o cargo.

De acordo com a revista People, Kettler ocupava o cargo de chefe de gabinete do príncipe, o que significa que ele era o braço direito de Harry e o acompanhava de perto em seus compromissos e rotina.

O motivo da saída não foi divulgado, mas sabe-se que foi um acordo entre Harry e Josh. Os dois chegaram à conclusão de que não era a escolha certa para ambos e encerraram o contrato de forma mútua e sem problemas.

Kettler ficou apenas 3 meses no cargo, o que é considerado um período de experiência. Ele começou no trabalho uma semana antes da viagem do príncipe para a Nigéria com a esposa, Meghan Markle, e sai do cargo depois de ser anunciado que Harry fará uma viagem oficial para a Colômbia.