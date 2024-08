Príncipe George fez pedido especial para Charles para não ser alvo brincadeiras

Príncipe George, filho mais velho de William e Kate Middleton, fez para o Rei Charles para não ser alvo de brincadeiras na escola

O Príncipe George fez um pedido especial para o avô, o Rei Charles III, para não sofrer bullying na escola. O filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton, o garoto de 11 anos é o segundo na linha sucessória ao trono britânico, atrás apenas de seu pai.

Fontes ligadas à realeza britânica contaram ao jornal Daily Mirror que o menino fez o pedido para o avô às vésperas de sua coroação, em maio de 2023. George marcou presença no evento como um dos pajens de Charles III.

Segundo a imprensa, o traje dos pajens costuma pedir um justíssimo culote. Temendo ser alvo de piadas na escola por conta do look. O monarca então cedeu ao pedido do neto mais velho. George e os demais pajens da cerimônia usaram uma calça preta com detalhes dourados.

“O George não estava se sentindo à vontade usando calças tão justas, o que faria dele alvo de piadas na escola”, contou a fonte do Mail.

Foto: Getty Images

Entenda motivo de príncipe George não se mudar para escola secundária este ano

Em setembro, diversas crianças do Reino Unido passarão pela transição para a escola secundária, no entando, o filho do príncipe William e da princesa de Gales, Kate Middleton, o príncipe George, não faz parte dessa parcela da população. Entenda o motivo.

Mesmo completando 11 anos de idade no dia 22 de julho, George continuará os estudos na Lambrook School, em Berkshire, onde os irmãos mais novos, a princesa Charlotte, de nove anos, e o príncipe Louis, de seis, também estão matriculados.

Enquanto a maioria das crianças transita do ensino fundamental para o ensino médio aos 11 anos de idade no sistema escolar estadual, muitas escolas preparatórias, como a Lambrook, educam os alunos até os 13 anos - no 8º ano.

George realizou seu primeiro grande conjunto de testes no ano passado, uma vez que a maioria das escolas independentes do Reino Unido exige que os alunos façam os exames de admissão comuns aos 11 ou 13 anos.