Entenda motivo de príncipe George não se mudar para escola secundária este ano

Diferente de outras crianças da sua idade, o príncipe George não começará a escola secundária em setembro deste ano; entenda o motivo por trás disso

Em setembro, diversas crianças do Reino Unido passarão pela transição para a escola secundária, no entando, o filho do príncipe William e da princesa de Gales, Kate Middleton, o príncipe George, não faz parte dessa parcela da população. Entenda o motivo.

Mesmo completando 11 anos de idade no dia 22 de julho, George continuará os estudos na Lambrook School, em Berkshire, onde os irmãos mais novos, a princesa Charlotte, de nove anos, e o príncipe Louis, de seis, também estão matriculados.

Enquanto a maioria das crianças transita do ensino fundamental para o ensino médio aos 11 anos de idade no sistema escolar estadual, muitas escolas preparatórias, como a Lambrook, educam os alunos até os 13 anos - no 8º ano.

George realizou seu primeiro grande conjunto de testes no ano passado, uma vez que a maioria das escolas independentes do Reino Unido exige que os alunos façam os exames de admissão comuns aos 11 ou 13 anos.

Em junho de 2022, o pequeno foi visto visitando o Eton College acompanhado por seus pais, o príncipe William e Kate. William e seu irmão, o príncipe Harry, frequentaram este internato em Windsor, que educa meninos de 13 a 18 anos.

Kate também foi vista em uma visita ao Marlborough College - onde estudou - no ano passado, gerando especulações de que George poderia se matricular nesse internato independente co-educacional em Wiltshire quando chegar aos 13 anos.

Príncipe William e Kate Middleton preparam George para o posto de Rei

O príncipe William e a princesa de Gales Kate Middleton estão preocupados com o futuro do filho mais velho, o príncipe George. Tanto que eles intensificaram a preparação para que o herdeiro esteja pronto para assumir o trono britânico no futuro. Ele é o segundo nome na linha de sucessão, atrás apenas do seu pai.

Por muito tempo, George cresceu sem saber que iria se tornar rei um dia. Porém, isso já mudou. Os pais quiseram que ele crescesse como uma criança normal e dentro de um ambiente seguro e familiar. Agora, eles iniciaram a introduzir nos conhecimentos dele sobre a sua importância para o Reino Unido. Mesmo assim, eles ainda querem que ele cresça do jeito mais comum possível, já que ainda não é necessário que ele tenha preocupações. Saiba mais!