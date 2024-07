Descubra o motivo fofo por trás da presença de Kate Middleton em Wimbledon

De acordo com uma especialista da realeza, Kate Middleton não queria comparecer ao evento no último domingo, 14, e só foi por um único motivo

Kate Middleton fez sua segunda aparição pública após revelar que está em tratamento contra um câncer, na final masculina do torneio de Wimbledon, em Londres. A princesa de Gales estava acompanhada de sua filha Charlotte, de nove anos. Apesar de ter sido ovacionada e aplaudida de pé, especialistas da realeza afirmaram que não era desejo de Kate comparecer ao evento e revelaram o possível motivo de sua presença.

Ingrid Seward, autora e especialista em assuntos da realeza, explicou que Kate compareceu ao evento porque se sentia culpada por não honrar uma antiga promessa feita à filha. "Era uma promessa antiga de Kate, que iria levar Charlotte para a final como um agrado especial", ela declarou.

De acordo com o que informou ao tabloide britânico The Sun, “Kate havia prometido levar Charlotte à final como um presente especial. Ela se sentiu culpada por não ter conseguido passar tanto tempo quanto gostaria com as crianças devido à exaustão causada pelo tratamento”.

"Charlotte sempre amou tênis, e a mãe dela a levou até Hurlingham [clube em Londres] quando ela era bastante nova para jogar lá", Seward continuou, citando a paixão de Charlotte pelo esporte. "É muito especial para Kate conseguir compartilhar esse dia com Charlotte".

É ainda mais divertido ter Charlotte ao lado para explicá-la os detalhes do que está acontecendo", a expert acrescentou. "Também é uma distração para que Middleton não sinta como se fosse o centro das atenções. Charlotte está lá para desviar a atenção também".

Por fim, Seward destacou que a presença de Kate em Wimbledon é um "sinal positivo para seu programa de recuperação", mas ressaltou: "Essa é apenas a sua segunda aparição pública no ano e provavelmente será a última até que as férias escolares acabem".

Um especialista em leitura labial revelou a reação de Kate Middleton ao ser aplaudida de pé em sua chegada à final do Torneio de Tênis de Wimbledon. A ida das duas foi uma surpresa agradável ao público que as receberam com uma recepção calorosa, aplaudindo de pé a mãe dos netos do rei Charles III.

Os registros mostram Middleton sempre sorridente, guiando a filha aos seus lugares. Ao chegar nos assentos, ela sorri e agradece aos aplausos. Em entrevista ao jornal britânico The Sun, o especialista em leitura labial Jeremy Freeman revelou que Middleton foi surpreendida pelo carinho do público.