Zé Felipe celebra aniversário de casamento com Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe estão comemorando mais um ano de casados nesta quarta-feira, 26. Para celebrar a data especial, o artista compartilhou uma declaração em seu perfil nas redes sociais. O casal assumiu o namoro em julho de 2020, e o casamento aconteceu em março de 2021.

Na publicação, o cantor resgatou um registro da cerimônia no civil em 26 de março de 2021, quando ela estava grávida de Maria Alice, a primeira filha do casal, que nasceu no dia 30 de maio do mesmo ano."26 de março de 2021, nossa união foi oficializada com sorrisos e na fé que construíamos uma vida inteira juntos. Assim temos feito e será. Ainda lembro da sensação de te ver pela primeira vez, do frio na barriga e das minhas mãos suando", iniciou o artista na publicação.

"Lembro de você vestida de branco e de cada momento que vivemos juntos. O destino é generoso e nos encontramos cheios de amor e sonhos na hora certa. Obrigado por 4 anos de companheirismo, 4 anos que multiplicamos nosso amor. Eu diria "É" (risos) ou melhor... "SIM", todos os dias e por todas as vidas. Te amo meu amor!", encerrou.

Além de Maria Alice, de 3 anos, os dois também são pais de Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 6 meses.

O casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Em março de 2021, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram que estavam casados. Eles postaram fotos exibindo as alianças e trocara, declarações de amor.

"E de todos os sonhos, um se realizou hoje! Me casei com o amor da minha vida, prometo ser fiel, te amar e te respeitar até que a morte nos separe!! Como eu sempre digo, te amo infinito e além", contou ela. E ele completou: "Até que a morte nos separe, meu amor!! Te amo muito".

