Fora do BBB 25, Gracyanne Barbosa confessa sobre exercícios físicos: 'Horroroso'

Gracyanne Barbosa está retomando sua rotina de exercícios físicos após ser eliminada do BBB 25, reality show da TV Globo, com 51,38% dos votos

A musa fitness Gracyanne Barbosa está retomando sua rotina de exercícios físicos após ser eliminada do BBB 25, reality show da TV Globo, com 51,38% dos votos. Na madrugada desta quarta-feira, 26, ela falou sobre o processo para recuperar o ritmo de antes e confessou que ainda está pegando leve nos treinos.

Ela iniciou o vídeo contando que será a convidada do Encontro com Patrícia Poeta desta quarta-feira para falar sobre saúde. "Daqui a pouco eu tenho Encontro com Patrícia Poeta, e a gente vai falar sobre? Achou que era BBB, né? Não é BBB, não. Vamos falar sobre saúde, fitness, vida saudável e tudo que a gente ama", declarou.

Em seguida, confessou: "Ontem foi meu segundo treino de quadríceps, foi bem melhor do que o primeiro. Mas, eu ainda estava dolorida do primeiro, mesmo treinando superleve. Ainda estou treinando superleve. E o meu cardio está horroroso ", disse Gracyanne Barbosa.

Já na madrugada desta terça-feira, 25, ela mostrou em suas redes sociais que precisava arrumar a mala para uma viagem, mas estava com dificuldades para encontrar roupa devido ao estado do seu closet. "Gente, enfim em casa. Vou arrumar mala. Quem me acompanha sabe que eu mudei uns três dias antes de confinar. Cheguei em casa e estava assim", disse ela, que msotrou as roupas bagunçadas. "Agora eu preciso achar uma roupa para arrumar a mala para viajar amanhã. Socorro", complementou. Veja mais!

Gracyanne Barbosa abre o coração sobre vontade de ser mãe

Em entrevista ao Fantástico no último domingo, 23, Gracyanne Barbosa revelou o desejo de ser mãe. A musa fitness está solteira desde que anunciou, em abril de 2024, o fim do relacionamento de 16 anos com o cantor Belo.

Durante o bate-papo com Renata Ceribelli, a ex-BBB contou que, ao longo da união, o casal chegou a planejar ter filhos, mas acabou adiando o sonho devido a um contrato profissional de Gracyanne. "Mas eu ainda não quero ter um filho sozinha. Não sei se vou realizar, talvez adote. Não sei ainda, mas sei que é um desejo que quero realizar, não sei como", disse ela.

"Porque acho que é um amor diferente de todos os outros. É um amor que vai me tornar uma pessoa melhor, eu tenho certeza, e também quero dar o meu melhor para uma pessoa, para o meu filho", completou Gra.

