Rival revela segredo da família da rainha Letizia da Espanha

Jornalista Jaime Peñafiel surpreende ao revelar segredo do passado da família da rainha Letizia. Os dois não gostam um do outro há muito tempo

A rainha Letizia tem um rival na imprensa espanhola. Há muitos anos, ela não gosta do jornalista e escritor Jaime Peñafiel e os dois se alfinetam publicamente. Agora, o profissional decidiu revelar um segredo do passado da rainha.

Em entrevista na TV, ele contou que a rainha esconde que sua avó era dona de um prostíbulo. “Quero contar um exclusivo muito saboroso. A origem do avô taxista de Letizia. Um dia entro num táxi, porque não dirijo, e o taxista disse: ‘O senhor está dentro do táxi do avô de Letizia’. Ele contou a história de Otília, a menina que é filha da avó materna de Letizia, aquela que teve um prostíbulo”, disse ele.

Então, ele contou que a avó de Letizia ganhava dinheiro com o prostíbulo durante muito tempo. Ele ainda disse que Otília é filha de outro relacionamento da avó de Letizia, Enriqueta Rodriguez. Enriqueta se apaixonou por Francisco, que se tornou o pai de Paloma Rocasolano, mãe de Letízia. Porém, as informações sobre Otilia ainda são poucas, já que sua história é envolta em mistério.

Outro rumor sobre Letizia

A Rainha Letizia está casada com o Rei Felipe, da Espanha, há cerca de 20 anos, mas um rumor circula a história do casal há alguns anos e acaba de ser resgatado em um novo livro sobre a família real espanhola. De acordo com o jornalista Jaime Peñafiel no livro Os Silêncios de Letizia, ela teria sido infiel em seu casamento.

O escritor diz que Letizia teria vivido um affair com o ex-cunhado Jamie del Burgo. Ele conta que o rei sabia que a esposa estava vivendo um caso porque os seguranças da realeza tinham que informar a localização de todos os membros em tempo real.

Peñafiel escreveu que Leticia teria feito uma viagem com Burgo em 2011 para Nova York e foi acompanhada de seguranças da realeza. Inclusive, o jornalista apontou que o rei teria ficado destruído após descobrir a traição da esposa e que a rainha tem uma personalidade fria e emocionalmente imatura. Por isso, ela seria ‘odiada’ pela família real.

O escritor ainda apontou que o casamento de Felipe e Letizia seria apenas de aparências e que eles viveriam separados. O suposto affair da rainha, Jaime del Burgo, foi casado com a irmã dela, Telma, por dois anos e eles se separaram em 2014. Apesar da publicação do livro com os rumores, a realeza da Espanha não se pronunciou sobre os rumores e segue em silêncio sobre o caso.

A imprensa local repudiou o livro de Peñafiel e disse que ele quer apenas destruir a reputação da rainha. “Ele está determinado a acabar com a carreira da rainha. Ele é um dos maiores inimigos de Letizia”, disse o jornal El Nacional Cat.