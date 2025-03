Médico explica prepração de Maya Massafera para cirurgias: 'Devem ser controlados'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi reforça a importância do pré-operatório no caso de Maya Massafera

Maya Massafera (44) passou por um período em que fez diversas cirurgias plásticas, chegando a cerca de 20 intervenções estéticas. Para além da importância do pós-operatório, antes, é necessária uma preparação para passar pelos vários processos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que, antes de se submeter às cirurgias, Maya Massafera precisou passar por uma avaliação médica detalhada. O especialista diz que é necessário fazer exames laboratoriais e, até mesmo, pode ser necessária a suspensão de alguns medicamentos, para minimizar os riscos.

"O paciente deve estar com sua saúde em dia antes de qualquer procedimento. Fatores como tabagismo e variações de peso também devem ser controlados", alerta o cirurgião. Nicola acrescenta que, após as cirurgias, é fundamental seguir corretamente as recomendações médicas.

"O repouso adequado, a hidratação da pele, a proteção contra o sol e o acompanhamento com o cirurgião são medidas essenciais para evitar complicações e alcançar o resultado desejado", explica o especialista. Ele acrescenta ao dizer que é sempre importante encontrar o equilíbrio entre a segurança e as cirurgias.

"Mais do que uma mudança estética, a cirurgia plástica precisa ser um processo bem estruturado, respeitando a individualidade de cada paciente e seus limites fisiológicos". A experiência de Maya Massafera apenas reforça a importância de se cuidar da saúde em cada etapa do processo cirúrgico.

ENTENDA A CIRURGIA MAIS RECENTE DE MAYA MASSAFERA

Recentemente, por exemplo, a influenciadora passou por uma cirurgia de abdominoplastia reversa, para remover o excesso de pele do abdômen superior. "Esse procedimento é indicado para pacientes que apresentam flacidez na parte superior do abdômen, muitas vezes após uma grande perda de peso."

O cirurgião diz que, diferente de uma abdominoplastia, o procedimento mantém a cicatriz escondida sob os seios, e pode ser combinada com cirurgias mamárias também, como a mastopexia. Na cirurgia tradicional, a pele é puxada para baixo e ajusta a região próxima ao umbigo.

