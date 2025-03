Raphael Montes rebate politicamente correto: 'Não é função da dramaturgia ser moralista'

Em entrevista à TV CARAS, Raphael Montes, o autor de Beleza Fatal, também fala sobre os temas abordados nos episódios da novela

Raphael Montes(34), autor de Beleza Fatal (Max), sabe a importância que o politicamente correto representa para a sociedade. Ao mesmo tempo, o dramaturgo, que ousou na novela de sucesso, rebate o termo e sua relação com as novelas.

"O politicamente correto, é claro que, é importante. Nós, como sociedade, evoluímos muito em determinadas questões. Mas eu também acredito, ao mesmo tempo, que não é função da dramaturgia ser didático e moralista", começa Raphael Montes , em entrevista à TV CARAS.

Ele conta que, durante o processo de escrita e produção de Beleza Fatal teve bastante liberdade para ousar, e não tinha muito a perder. A novela aborda diversos temas como sexualidade, relacionamentos abertos e os influenciadores na atualidade, de forma natural, sem carregar estereótipos.

"Eu queria fazer um novelão clássico, porque sou apaixonado. Mas, já que era para o streaming e eu tinha o luxo da supervisão do Silvio de Abreu, eu queria que tivesse uma certa ousadia", completa ele, que ainda recorda um conselho que recebeu de grandes nomes da dramaturgia.

"Eu converso muito com autores de novelas, o próprio João Emanuel [Carneiro], Silvio de Abreu, Gloria Perez, esse pessoal todo. E todos eles me falam: 'Novela pega uma pessoa pela emoção'. Então, você não tem que tentar ser moralista, não tem que tentar ser lacrativo. Você tem que só contar uma boa história e o público pega pela emoção."

Para ele, isso pôde ser visto com o público que acompanhou o folhetim no streaming, já que tanto pessoas conservadoras, quanto liberais, se divertiram com a trama. "Todas as questões que tem na novela, se não são impostas, e sim dramáticas e emocionais, não importa sua posição política. São as coisas como elas são."

