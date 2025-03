Virginia reage ao ver a mãe com fome após encontro com namorado: 'Falou que saiu pra jantar'

Virginia Fonseca e Zé Felipe se surpreenderam com uma situação envolvendo Margareth Serrão, após um encontro dela com o namorado, Danilo Nascimento

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe se surpreenderam com uma situação envolvendo Margareth Serrão, após um encontro dela com o namorado, Danilo Nascimento, mais conhecido como Danilo Sanfoneiro. O motivo? A influencer, que teria afirmado que sairia para jantar com o amado, voltou da noite romântica ainda com fome.

O assunto começou quando Virginia flagrou a mãe e o namorado dentro do carro e brincou sobre o momento 'adolescente' do casal. "Êee, Margarethona. Namorando no carro uma hora dessa?! Namorando no carona na porta de casa kkkkk Isso é muito adolescente, bicho", disse Virginia. "Claro, ué", devolveu Margareth. "Namorar na rua de casa, arrasou", completou a influencer.

Em seguida, na cozinha da mansão, Virginia e Zé Felipe questionaram o fato de Margareth ter voltado com fome após o encontro com o namorado. "Minha mãe falou que saiu pra jantar e voltou com fome (?). Não entendi. Você saiu pra jantar e voltou com fome?", escreveu Virginia. "Saiu pra comer e foi comida, o que é isso? Voltou jantada?", brincou Zé Felipe.

Veja como foi o momento:

Margareth Serrão ganha declaração romântica do namorado

Recentemente, Danilo se declarou para a namorada. Ele compartilhou em suas redes sociais uma foto recente do casal e aproveitou para ressaltar o quanto é feliz ao lado da companheira. "Viver não é a mesma coisa que estar vivo… momentos maravilhosos ao seu lado que serão inesquecíveis! Obrigado por você existir e fazer parte da minha vida", escreveu o sanfoneiro na legenda da postagem.

Vale lembrar que Margareth Serrão e Danilo Sanfoneiro assumiram publicamente a relação em fevereiro deste ano. O músico, no entanto, já era conhecido da família de Virginia Fonseca há algum tempo.

