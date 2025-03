BBB 25: Eva chama o próprio aliado de planta. Saiba quem

Após a eliminação de Aline do BBB 25, a sister Eva faz comentário inesperado sobre o próprio aliado e o chama de planta

A sister Eva fez um comentário inesperado sobre o próprio aliado no jogo do BBB 25, da Globo. Logo depois de ver a eliminação de Aline na noite de terça-feira, 25, ela chamou o brother Maike de planta.

Maike enfrentou Aline e Diego Hypolito no paredão e conseguiu permanecer no jogo. “Deu certo, menina, a gente regou a plantinha. Conseguiu regar. Agora é só ela crescer bem muito. O Maike pegou o recado do primo dele”, disse Eva.

Então, Renata concordou com ela. "A coisa que mais me fez estimular ele, conversar com ele, era ver que ele tinha uma boa escuta... tem maturidade para entender; e a segunda, foi que ele me defendeu todas as vezes que alguém falou mal de mim. Essa pessoa aqui, eu posso confiar nela. Ela me defendeu, sem eu saber que tinha me defendido", afirmou.

Confira o discurso completo de Tadeu Schmidt na eliminação de Aline:

Na noite da eliminação de Aline, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso para chamá-la de "leoa". Leia abaixo:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos doze. Não sei se vocês se tocaram para isso, no meio de tanta coisa que está acontecendo, mas temos uma situação nova na casa. As três últimas eliminações foram de integrantes de um mesmo grupo, que não existe mais. Agora, é uma disputa diferente, com dois grupos bem separados dentro da casa. Como saber qual deles leva a melhor no primeiro duelo? E não é que o Paredão pode fazer bem? Nunca se viu o Diego tão determinado como nos últimos dias. Mudou alguma coisa. No Sincerão, falou direto, sem medo, e depois não quis ficar de conversinha para todo mundo se explicar. É isso aí. Maike também mostrou essa mudança. Num determinado momento, ele compreendeu que precisava partir para o ataque e se comprometeu a ser cada vez mais firme nos posicionamentos. Que bom, isso é bom! Mas não é garantia de nada no jogo", disse ele.

E completou: "Deixa eu repetir uma coisa que eu já falei várias vezes para vocês: assumir a postura combativa que se espera de um jogador de Big Brother é fundamental, mas não é garantia de ser campeão. Não é garantia nem de voltar do 10º Paredão. Pode ter sido tarde demais, pode ter sido de um jeito que não agradou... e, na verdade, você pode ser eliminado por tantos outros motivos. Pode ser que você tenha agradado, mas alguém tenha agradado ainda mais. A Aline sabia disso quando decidiu, muito tempo antes, que o Sincerão era todo dia. E aí apareceu a Aline mais autêntica, com toda essa expressividade, essa oratória, e toda a presença desse mulherão para não levar nenhum desaforo para casa. Toda pessoa que senta nesse sofá precisa ter certeza disso. A postura que vocês três decidiram assumir é fundamental. Não garante nada no jogo, mas garante sair dessa casa sendo respeitado como jogador de Big Brother. É a diferença entre ser lembrado para sempre ou precisar de legenda".

Para finalizar, ele afirmou: "Claro que não é fácil. Requer uma determinação e uma coragem que vocês conhecem muito bem. Determinação como a do dono dessa bolsa térmica aqui, que estava lá no gramado ontem. O rapaz que fazia os sanduíches naturais para vender na academia, num dos momentos mais difíceis da vida, mas que ele enfrentou de cabeça em pé. Um batalhador incansável. Determinação como a daquela menina que ganhou um microfone cor-de-rosa de brinquedo da mãe. Mamãe deu esse microfone que, hoje, é o símbolo da coragem de se expor em busca dos sonhos. Essa menina quer ter voz, e ai de quem não quiser escutá-la! E eu preciso falar alguma coisa disso aqui? Determinação como a do dono dessa medalha. O cara que construiu uma das maiores histórias de volta por cima que o nosso esporte já viu. E já fizeram coisas muito mais difíceis. Vocês sabem lutar do jeito que a vida pede. Vocês sabem ser leões. No BBB, quando o leão começa a rugir, tudo muda. O leão poderia ficar só descansando, esperando os outros bichos mais frágeis serem capturados ou devorados. Mas leão não tem vocação para ser apenas mais um".

"Ou ele é o rei, ou é melhor ir embora da selva. E, por isso, o leão rugiu e todo mundo ouviu, na selva e principalmente fora dela. Houve quem aplaudisse, houve quem fizesse torcida para o leão. E seu rugido deu vida à floresta e acabou fazendo bem para todos os bichos, da pomba à surucucu. O rugido elevou toda a fauna, e até a flora também. Mas, ao rugir, o leão se expôs, foi alvo dos caçadores. Foi quase como se tivesse um sacrifício, sabe? Enfim, podem falar o que for, mas o leão jamais será esquecido. Sabe o que é mais curioso, talvez revelador, sobre esse leão? É que eu chamei de leão só para confundir vocês. É que não é leão, é leoa. Quem sai hoje é a Aline", finalizou.