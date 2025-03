Príncipe William poderá vir ao Brasil pela 1º vez para participar de premiação

O herdeiro ao trono do Reino Unido, príncipe William, chegou a responder a pergunta de um internauta sobre a possibilidade de vir ao Brasil

O príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, poderá vir para o Brasil pela primeira vez em novembro de 2025 . Isso porque o monarca deverá participar da cerimônia de premiação do The Earthshot Prize , prêmio criado por ele em 2020, que reconhece soluções inovadoras para combater a crise climática.

O projeto de William irá contemplar, entre 15 finalistas, cinco prêmios de 1 milhão de libras (cerca de R$ 7,4 milhões). São considerados pessoas, empresas, organizações comunitárias, grupos indígenas e ONGs cujos projetos tenham impacto ambiental positivo.

A iniciativa, inclusive, estaria sendo tratada em sigilo por autoridades brasileiras e representantes britânicos, que já estiveram no país numa visita precursora para avaliar as condições relativas à vinda de William para cá.

O príncipe Harry, por sua vez, veio ao Brasil em 2012 e 2014. Na última visista ele conversou com usuários de drogas na Cracolândia, em São Paulo. Charles, atualmente rei, esteve na Amazônia em 2009, quando ainda era príncipe.

O prêmio acontece na esteira da COP 30, em Belém, Pará, evento que irá debater a emergência das mudanças climáticas e que a participação de William vem sendo especulada desde o ano passado por jornais britânicos.

Príncipe William já disse à imprensa e nas redes sociais que adoraria conhecer o Brasil.

A princesa de Gales Kate Middleton e o príncipe William passaram por uma mudança no casamento deles após um período sombrio, no qual ela enfrentou o câncer no último ano. De acordo com a especialista na família real britânica Jennie Bond, que já trabalhou na BBC, os dois estão visivelmente mais leves e trocam carinhos em público, como no vídeo com a família ao ar livre.

Em uma publicação da revista OK! Magazine, Jennie Bond refletiu sobre como vê os dois desfrutando de um casamento mais maduro. Confira!

