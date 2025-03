Cantor Netinho revela decisão em meio ao tratamento contra o câncer

O cantor Netinho, diagnosticado com um câncer no sistema linfático, atualizou seu quadro de saúde: 'Estou fazendo com coragem'

O cantor Netinho usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 26, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. No último fim de semana, o artista de 58 anos revelou que foi diagnosticado com um câncer no sistema linfático após fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Agora, Netinho, que já iniciou o tratamento contra a doença, revelou aos seguidores que tomou uma decisão. Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial, o cantor informou que escolheu raspar os cabelos ao notar que os fios começaram a cair .

"Sabendo que nesse tipo de tratamento que eu faço o cabelo cai todo e depois volta a nascer, começou a cair antes de ontem e eu meti logo a máquina. Zerei e agora [vou] esperar voltar a crescer", declarou ele.

"No que eu puder, vou fazer de tudo para desmistificar esse tipo de tratamento médico que eu estou fazendo com coragem, fé, muita paz, tranquilidade, ausência de pressa, honra, gratidão e disciplina", acrescentou o artista na legenda da publicação.

Ainda na noite de terça-feira, 25, Netinho aproveitou para agradecer o apoio e carinho que tem recebido do público desde que revelou o diagnóstico da doença. "São muitos amigos e queridos me escrevendo, escrevi uma mensagem para enviar para todos. Estou grato a Deus e está tudo certo comigo, estou em casa e seguirei meu tratamento", iniciou.

"Até agora tive resultados positivos inesperados e extremamente comemorados por toda a equipe médica. Não se preocupe e muito obrigado por sua mensagem. Qualquer pessoa pode passar pelo que estou passando. Estou atravessando mais uma estrada de sal e logo nos veremos", completou o cantor.

Câncer do cantor Netinho é agressivo? Médico explica

Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com um linfoma, um tipo de câncer que acomete o sistema linfático, conforme informou o boletim médico divulgado no site oficial do artista no domingo, 23. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar, ele já recebeu alta médica, mas segue em tratamento especializado.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o quadro do artista e esclarece se a doença tem uma alta gravidade. A nota compartilhada nas redes sociais revelou o diagnóstico de Netinho, mas não deu mais detalhes sobre o estágio do câncer, nem como o tratamento que será feito; confira mais detalhes!

