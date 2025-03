BBB 25: Guilherme defende rival após saída de Aline: 'Não consigo discordar'

Em conversa com outro brother, Guilherme analisou o comportamento de uma sister no BBB 25 e discordou que a rival tenha ficado 'soberba'

A eliminação de Aline do BBB 25 mexeu bastante com os brothers. Assim que a ex-policial militar deixou o reality show da TV Globo, Guilherme e Vinicius conversaram sobre a postura de uma rival da ex-sister dentro do jogo.

Ao longo do bate-papo, Vinicius comentou a respeito do comportamento de Renata após a participação da bailarina na dinâmica 'Vitrine do Seu Fifi'. De acordo com o amigo de Aline, nunca houve um conflito direto entre ele e a sister para que ela o tratasse diferente.

Guilherme, por sua vez, opinou sobre a volta de Renata e disse discordar que a bailarina tenha voltado soberba da 'Vitrine'. "Se a soberba for falar tudo o que ela ficou sabendo, vocês queriam o quê?", disse o brother. "É o comportamento. Não é isso, você está distorcendo", rebateu Vinicius.

"Não consigo entender qual foi a parte de soberba", argumentou o genro de Delma. "O que eu fiz para elas? O que eu fiz diretamente para a Renata?", questionou Vinicius. Guilherme, no entanto, seguiu defendendo a sister e recordou um dos embates da bailarina com Aline.

"Eu acho que ela se tornou muito grande quando, em uma discussão com a Aline, ela começou a bater de igual pra igual. Eu acho que por isso ela também foi escolhida pra dinâmica lá de fora e veio cheia de informação. O pessoal faz: 'ah, eu não chegaria assim não.' Eu chegaria igual, cheio de informação? É o que o público quer ver!", disse ele.

"Eu olho a Renata se posicionando e não consigo discordar. Desculpa, mas eu não consigo. Se eu conseguisse, eu ia grandão pra cima", concluiu Guilherme. Vale lembrar que Aline, eliminada no décimo paredão do BBB 25, foi indicada direto à berlinda por Renata, líder da semana.

💬 Guilherme: "Se a soberba for falar tudo que ela ficou sabendo, aí vocês queriam o quê? [...] Não consigo entender qual foi a parte de soberba"



💬 Vinícius: "Não é isso. Você tá distorcendo, não é isso"



Guilherme e Vinícius falam sobre sisters Eva e Renata #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/d7xVe4ONuJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2025

💬 Vinícius: "Voltar da forma que ela voltou? Eu nunca fiz nada pra ela [Renata]. Ela nem olhava na minha cara. Eva passava com a cara empinada como se eu não existisse"



Guilherme e Vinícius conversam sobre Eva e Renata #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/voNC21mf0d — Big Brother Brasil (@bbb) March 26, 2025

Brothers analisam eliminação de Aline

A eliminação de Aline do BBB 25 repercutiu bastante entre os brothers que seguem no jogo. Assim que a ex-policial militar deixou a casa mais vigiada do país, alguns participantes se reuniram na área externa e analisaram o jogo da ex-sister.

De acordo com Maike, que enfrentou o décimo paredão junto com Aline, a antiga colega de confinamento foi eliminada devido a sua postura dentro da competição; confira mais detalhes!

