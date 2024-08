Os atores Chay Suede e Laura Neiva lamentaram a morte de seu cachorro de estimação e prestaram uma comovente homenagem na web

Chay Suede e Laura Neiva usaram as redes sociais nesta sexta-feira, 23, para lamentar a morte do cachorro de estimação da família. O pet estava com eles desde 2019 e viu a chegada dos filhos deles, Maria, de quatro anos, e de José, de dois. O casal, aliás, está à espera do terceiro bebê

Em seu perfil no Instagram, o ator postou uma foto do cachorro e lamentou sua partida. "Meu Pretinho, essa foi a primeira foto que tirei de você, no dia que você entrou na nossa vida, em 2019. Você viu a mamãe e o papai se casarem, viu nossos filhos nascerem, cuidou da nossa família com tanto amor. Queria ter tido muito mais tempo com você, vou morrer de saudade. Te amo, você vai estar pra sempre nos nossos corações. Descansa em paz, Petuco", desabafou Chay.

Laura recordou várias fotos com o cachorro e se despediu. "Hoje o meu Preto foi descansar. Ele chegou no mesmo dia que nos mudamos pra nossa casa, esteve presente na mudança, no nosso casamento, no nascimento dos nossos filhos. Ele foi embora muito cedo e já tá deixando muita saudade, mas a dor que ele estava sentindo era muito maior", disse a atriz.

"Seu tamanho gigante sempre deixava todo mundo com medo, mas era só o tamanho do seu amor por todos nós. Obrigada por cuidar tão bem da gente e nos fazer tão felizes. A casa hoje parece vazia, não só por todo espaço que você ocupava nela, mas também porque você faz parte da alma dessa casa. Eu te amo muito, queria ter conseguido viver mais tempo ao seu lado", finalizou.

Confira as publicações:

Laura Neiva mostra Chay Suede com os filhos

Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique de um momento de lazer de Chay Suede com os dois filhos. Ela aproveitou o registro para celebrar o Dia dos Pais, comemorado no dia 11 de agosto.

Na foto postada no feed do Instagram da atriz, Chay aparece em um momento de lazer com os filhos, Maria e José. Na legenda, Laura se declarou para o amado e brincou sobre ter vários filhos com ele. "Esse é o meu marido, e o resultado do nosso amor. Feliz dia dos pais, Neneco! Te admiro, te amo. Você me inspira e me faz querer ter cada vez mais filhos com você kkkkkk", disse a artista na publicação. Confira a publicação!