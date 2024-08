A atriz Laura Neiva postou nas redes sociais uma foto de Chay Suede com os dois filhos, Maria e José, e se declarou para o marido

Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar um clique de um momento de lazer de Chay Suede com os dois filhos. Ela aproveitou o registro para celebrar o Dia dos Pais, comemorado neste último domingo, 11

Na foto postada no feed do Instagram da atriz, Chay aparece em um momento de lazer com os filhos, Maria, de quatro anos, e de José, de dois. Na legenda, Laura se declarou para o amado e brincou sobre ter vários filhos com ele. Os dois, aliás, estão à espera do terceiro filho.

"Esse é o meu marido, e o resultado do nosso amor. Feliz dia dos pais, Neneco! Te admiro, te amo. Você me inspira e me faz querer ter cada vez mais filhos com você kkkkkk", disse a artista na publicação.

Os fãs amaram o post. "Lindos, que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Esses sorrisos", se derreteu outra. "Amo uma família", confessou uma fã. "Eu fico vibrando por essa linda família ficar bem grande", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laurão (@neivalaura)

Laura Neiva resgata primeira foto com Chay Suede

A atriz Laura Neiva decidiu fazer um gesto fofo para seu marido, o também ator Chay Suede, em celebração do Dia dos Namorados. A artista resgatou a primeira foto que tirou com seu amado e fez questão de se declarar com um lindo texto.

Em seu perfil oficial do Instagram, Laura compartilhou um clique onde os dois apareceram com os rosto juntinhos enquanto estavam deitados na cama. O casal posou com um sorrisinho no rosto e esbanjou fofura ao aparecerem bem mais novos para a câmera.

Na legenda, a atriz se declarou para Chay. "Nossa primeira foto juntos, feliz Dia dos Namorados para sempre. Quase 10 anos atrás, olha tudo o que construímos, muito orgulho de nós, muito orgulho de toda nossa história, nossa família. Te amo demais, meu bebezinho", escreveu Laura. Confira!