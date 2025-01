Angélica lamenta morte de cachorra de estimação: 'Foi guerreira até o fim'

A apresentadora Angélica falou sobre a morte de sua cachorra de estimação, Lola, e escreveu um comovente texto de despedida

Angélica usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorra, Lora.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques da cachora e se despediu. "Hoje nos despedimos da nossa #Lora… Lolo foi guerreira demais até o fim…", começou.

"Descansa meu amor, alguns dos seus irmãos estão te esperando pra fazer aquela bagunça que você gosta! E sua fiamilia daqui (ziggy, preta, Obama, gringa, Pupu, Zeca e Tereza) te manda lambeijos e muito muito amor. Dói demais e já estamos com saudade", completou.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de apoio. "Sinto muito", escreveu a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Que ela esteja brincando muito em outro lugar, lembrando do quão foi feliz com vocês", disse uma seguidora. "Triste demais este momento, um pedaço de nós vai com eles", falou outra. "Essas despedidas doem demais! Somos muito gratos pelo tempo que eles nos escolhem como família", comentou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica compartilha fotos inéditas dos filhos com as namoradas na praia

A apresentadora Angélica e seu marido, o apresentador Luciano Huck reuniram amigos e a família para passar o Ano Novo na praia dos Carneiros, em Pernambuco. Nesta quinta-feira, 02, ela compartilhou uma foto inédita dos três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e das namoradas dos adolescentes, Manoela Esteves e Duda Guerra.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora também publicou registros com os filhos e o marido, além de fotos de Joaquim e Benício acompanhados de suas namoradas. Para celebrar a chegada do novo ano, toda a família vestiu roupões com o escrito 2025 nas costas. "Muito amor", escreveu ela. Veja a foto!

Leia também:Angélica esbanja beleza natural em cliques na praia: 'Recarregar as energias'