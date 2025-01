A apresentadora Ana Hickmann mostrou que aproveitou ao máximo o último final de semana de férias do filho, Alezinho; confira as fotos

Nesta segunda-feira, 27, Ana Hickmann usou as redes sociais para compartilhar registros fofíssimos ao lado do filho, Alezinho, de 10 anos de idade. A apresentadora reuniu fotos das atividades que fez com o herdeiro no último final de semana e aproveitou para enviar uma mensagem a ele em seu primeiro dia de aula.

No feed do Instagram, Ana compartilhou cliques dos passeios em dupla, incluindo um almoço especial e momentos descontraídos com o pet da família. Na legenda, ela detalhou: "Dump do nosso final de semana fazendo o que eu amo!!! 1 – Almoço com meu guri na sexta. Fim das férias!!! 2 – Eu e o Alezinho demos banho no Tatuí. Olha a folga desse grandão; 3 – Será que tá cheiroso?? 4 – Agora é a hora do Tiozinho!! Dou atenção pra cada um; 5 – Dica pra quem tem doguinho. Os meus amam esse ração úmida da @formulanaturaloficial!!! 6 – Dia especial, volta às aulas!!! Nova escola, novos amigos, novos professores e novas histórias pra viver; 7 – Juntos sempre, em todos os momentos e ciclos da sua vida. Te amo, filho!!! Eu tenho muito orgulho de você", escreveu.

Já nos stories, a comunicadora mostrou que não conteve a emoção de levar o filho para o primeiro dia de aula em uma nova escola. "Primeiro dia de aula na escola nova. Nós dois estávamos muito ansiosos. Hoje é o início de uma série de novas aventuras e descobertas. Filho, parabéns e boa sorte. Te amo", declarou a mamãe coruja.

Veja as publicações:

Ana Hickmann se declara em primeiro dia de aula do filho. Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Novo ano!

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou uma meta que traçou para si mesma em 2025. Em um vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram no último dia 16, a mãe de Alezinho, de 10 anos, contou que pretende focar em sua saúde e compartilhar detalhes de sua dieta e treino com os internautas.

"Eu vou começar a compartilhar todos os dias o que estou fazendo de treino e um pouco da minha dieta. Quero usar isso como motivação para o meu dia a dia. No ano passado, acabei esquecendo muito de mim e focando em resolver problemas, novas responsabilidades, novos trabalhos e novos objetivos", iniciou ela no vídeo.

E complementou: "Só que percebi que, para ter força, resistência e saúde para continuar fazendo tudo o que quero e preciso, tenho que me cuidar. Então, comecei 2025 com treino e dieta para ter saúde e disposição. Vou compartilhar com vocês e espero que gostem, porque tenho grandes objetivos".

Leia também:Ana Hickmann abre o jogo sobre visitas do ex ao filho: ‘Resolvi’