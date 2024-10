Yris Sampaio estreia série sobre feminicídio e alerta: 'Importantíssimo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Yris Sampaio fala sobre papel em Estranho amor e faz alerta sobre feminicídio

A atriz Yris Sampaio, que esteve no elenco de Terra e Paixão, em 2023, na Globo, no papel de Elaine, estreou a série Estranho Amor, produzida pela Sony e exibida pela Record e AXN. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre papel em série e faz alerta sobre feminicídio.

Em Estranho Amor, Yris interterpreta Daiane, uma atriz e bailarina que vive um relacionamento abusivo: "A série fala sobre crimes reais de feminicídio, que cada vez mais aumenta e é um assunto importantíssimo. A minha personagem, a Daiane, é uma bailarina que corre atrás do seu sonho e tem um marido ciumento que cria histórias na cabeça dele sobre traição", diz a atriz.

Envolvida com a dança desde a infância, Yris destaca o ballet como o maior desafio para interpretar a personagem: "Ensaiamos bastante para entregar cenas lindas de dança e movimento corporal. A dança sempre esteve presente na minha vida desde muito nova. Já fiz ballet, forró, jazz… Quando tinha uns 17 anos eu fazia parte de uma companhia de dança e a gente se apresentava em alguns teatros. Era muito legal, foi uma fase muito especial na minha vida. A dança faz com que eu me conecte mais com minhas próprias emoções." conta à CARAS Brasil.

Com cinco episódios, Estranho Amor foi escrito por Ingrid Zavarezzi. O elenco conta com nomes como Juliana Silveira, Adriano Garib, Larysa Ayres, Bruno Bellarmino, Jackson Antunes, Joana Dicarso e Juliana Knust.

Quando conseguiu o papel de Daiane, Yris ainda estava realizando as gravações de Terra e Paixão, na Globo: "Eu estava gravando Terra e Paixão e o teste pra série Estranho Amor chegou. Não pude fazer o teste presencial pois gravava a novela no dia, então tive que fazer remotamente. Entreguei o teste sabendo que tinha dado meu melhor, depois disso sempre é confiar e acreditar que se tiver que ser nosso, será. Em seguida recebi a notícia que passei e fiquei super feliz.", afirma.

A atriz ainda faz um alerta sobre a importância de falar sobre feminicídio: "Acho que todos nós nos jogamos de cabeça pra dar vida a esses personagens que são tão intensos e importantes. Graças a Deus a série tem recebido muitos elogios e eu tô bastante feliz com o resultado e espero que todos assistam e gostem bastante pra que a gente possa dar continuidade nesse assunto tão sério e importante", finaliza.