Danilo Furlan leva para Limeira o QuantumRF, técnica de retração da pele

Desenvolvida pelo médico colombiano Alfredo Hoyos, o mesmo criador da lipoaspiração em alta definição, a QuantumRF começará a ser utilizada no final de abril no Brasil por profissionais altamente qualificados, como o cirurgião plástico Danilo Furlan, que integra uma das primeiras equipes do estado de São Paulo a aplicar a técnica. Essa tecnologia de radiofrequência bipolar representa um avanço significativo no tratamento da flacidez, trazendo resultados mais rápidos, seguros e duradouros quando comparados a outras tecnologias disponíveis no mercado.

A principal diferença entre a radiofrequência bipolar e a monopolar está na velocidade de aplicação e no aumento da retração de pele, que pode ser até sete vezes maior. Esse ganho está diretamente ligado à capacidade da tecnologia de atuar em todas as camadas da pele — tanto superficiais quanto profundas — promovendo uma contração homogênea e eficaz do tecido. Além disso, a radiofrequência bipolar oferece vantagens importantes sobre alternativas como os dispositivos que utilizam plasma e gás, que, embora populares, apresentam maior taxa de intercorrências no pós-operatório, como formação de seromas persistentes, edemas e risco de propagação de gás para regiões indesejadas.

Entre os principais diferenciais da tecnologia estão: maior rapidez no procedimento, resultados mais previsíveis e duradouros, menor risco de queimaduras por operar com temperaturas mais baixas e ausência de gás na composição - o que evita complicações comuns em outras abordagens -, além de maior controle sobre a profundidade e extensão do calor nos tecidos. Isso torna a aplicação mais segura e eficaz, principalmente em regiões delicadas. Outro ponto relevante é que a radiofrequência bipolar pode ser usada em todo o corpo, inclusive na face, com excelente resposta clínica e segurança comprovada.

O procedimento pode ser realizado de forma ambulatorial. Em áreas menores e localizadas, a anestesia local com sedação é suficiente. Já para regiões mais amplas, recomenda-se o uso de anestesia geral. Essa flexibilidade amplia a aplicação da tecnologia e torna o tratamento mais acessível para diferentes perfis de pacientes.

Segundo Danilo Furlan, os resultados vão além da retração cutânea: “Essa tecnologia tem potencial para reduzir consideravelmente o tamanho de cicatrizes ou até eliminar a necessidade de cortes em alguns casos. Ela realmente está mudando o paradigma da cirurgia plástica, especialmente no que diz respeito ao contorno corporal.”

A radiofrequência bipolar também se destaca por reduzir significativamente complicações no pós-operatório. Quando comparada a tecnologias como o plasma, ela diminui a ocorrência de lesões nos tecidos, queimaduras, formação de edemas de difícil resolução e seromas recorrentes. Isso se traduz em menos tempo de recuperação, maior conforto para o paciente e resultados mais estáveis no médio e longo prazo. Além disso, seu uso não está limitado a um tipo de pele ou região, o que a torna uma aliada extremamente versátil dentro da prática cirúrgica.

A introdução dessa tecnologia impacta diretamente a forma como cirurgias são realizadas, trazendo ganhos estéticos visíveis e menos invasivos.

De acordo com Danilo, o pioneirismo não é apenas uma escolha técnica, mas um compromisso com a evolução da medicina estética. Desde então, ele vem acompanhando e aplicando as inovações mais relevantes no campo da cirurgia de contorno corporal. Ser uma das primeiras equipes do interior de São Paulo a utilizar a radiofrequência bipolar reflete esse posicionamento de vanguarda.

Desta forma, Limeira se insere no cenário internacional da cirurgia plástica moderna, oferecendo aos pacientes o que há de mais avançado em tecnologia para retração de pele. A radiofrequência bipolar não é apenas mais uma ferramenta — é um divisor de águas no modo como tratamos flacidez, segurança cirúrgica e previsibilidade estética. Em um mercado em que diferenciação, inovação e responsabilidade clínica caminham juntas, essa tecnologia marca o início de uma nova era.

