Túlio Maravilha realiza transplante capilar e resultado surpreende; confira

Em entrevista à Contigo!, Túlio Maravilha, ex-jogador de futebol, falou sobre processo de transplante capilar e celebrou resultado

O ex-jogador de futebol, Túlio Maravilha compartilha frequentemente conteúdos relacionados à preocupação com o seu visual. No início de agosto deste ano, ele passou por um transplante capilar e passou a aparecer frequentemente usando um boné. Em entrevista à Contigo!, o ex-jogador do Botafogo falou sobre o transplante e comemorou o resultado.

Túlio menciona que não tinha realizado essa operação antes por medo de passar pelo procedimento. O ex-jogador do Botafogo relata sua experiência com o transplante capilar e confessa que está realizado com o resultado.

"Era um desejo antigo, mas sempre tive medo e um certo receio sobre como seria. Me perguntava se doeria ou não, até por ser uma cirurgia relativamente longa. Comecei de manhã e terminei no fim da tarde, mas posso dizer que foi uma experiência única", declara.

Túlio Maravilha - Foto: Divulgação

O astro do futebol brinca que se arrepende de não ter passado pelo transplante capilar anteriormente: "Não senti dor nenhuma, fui sedado logo no início, mas estive consciente o tempo todo [...] acredito que vou me arrepender mesmo é de não ter feito antes”.

'ASPECTO EXTREMAMENTE NATURAL'

O jogador procurou o Dr. Raphael Gamallo e a Dra.Carolina Molina Gamallo para realizar o transplante capilar. O especialista detalha sobre o procedimento realizado em Túlio Maravilha: "A técnica FUE, que consiste na retirada de unidades foliculares na área doadora (áreas insensíveis aos andrógenos - no próprio couro cabeludo) e realocadas individualmente nas áreas calvas. Conferindo um aspecto extremamente natural”.

“Ele tinha uma calvície grau seis e uma área doadora escassa- então nós tivemos que ter um planejamento cirúrgico de distribuição desses fios para otimizarmos o máximo essa distribuição. O que limita o método é a própria área doadora do paciente. Nesse caso fizemos a extração máxima que área doadora dele permitia”, esclarece.

O jogador, que se aposentou após chegar ao milésimo gol, hoje atua como influenciador digital. Nas redes sociais, responde sempre muitas perguntas sobre futebol, deixando, inclusive, a sua opinião sobre a atuação do Botafogo em 2024. Ele se demonstra bastante confiante no título botafoguense.

