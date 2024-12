Thiago Amorim busca elevar o padrão da formação médica no Brasil

Instituto CDT aposta em aulas práticas e humanização para capacitar profissionais a salvar cada vez mais vidas em suas carreiras

A paixão por ensinar acompanha o anestesista Thiago Amorim desde os seus primeiros passos na medicina. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, concluiu sua residência médica no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde adquiriu uma visão aprofundada das práticas médicas de excelência.

Hoje, como fundador do Instituto CDT, dedica-se exclusivamente à formação de médicos, preenchendo lacunas do ensino tradicional com uma abordagem humanizada, que já capacitou mais de 21 mil profissionais.

“Eu sempre tive esse lado professor. Durante a faculdade, gostava de ajudar os colegas mais novos e percebi que ensinar era algo natural para mim. O meu desejo de compartilhar conhecimento cresceu ao longo da carreira, onde desenvolvi a sensibilidade e a responsabilidade de cuidar de pacientes em situações críticas. O anestesista precisa gostar de zelar pelos indefesos. Isso é parte da nossa essência, e esse mesmo cuidado eu levo para a formação dos meus alunos”, reflete.

A ideia da criação do Instituto nasceu da constatação de que muitos recém-formados enfrentam dificuldades no mercado de trabalho. “Hoje, há muitos saindo da faculdade sem saber realizar procedimentos básicos, como a intubação orotraqueal, vital no manejo de emergências. Isso me motivou a fundar o CDT”, explica.

O local oferece cursos dinâmicos e focados em situações reais, como o treinamento em manipulação de vias aéreas avançadas. “A pandemia mostrou o quanto essa habilidade é importante. Muitos perceberam que precisavam se preparar. A estrutura do centro de treinamento, localizado no bairro do Tatuapé, em São Paulo, simula um ambiente hospitalar completo, com ventiladores mecânicos, oxigênio e ultrassonografia. Os alunos entram em salas que parecem hospitais de verdade, ouvem o som do oxigênio, sentem o nervosismo e aprendem como atuar sob pressão. Isso os prepara para a realidade. O uso de cadáveres importados dos Estados Unidos permite que pratiquem com maior precisão. Tudo o que posso fazer para tornar o ensino mais eficiente, eu faço. Meu objetivo é formar

médicos prontos para resolver problemas”, completa.

O trabalho vai além do aperfeiçoamento técnico. “Cada indivíduo que habilito, pode salvaguardar centenas de pessoas. Saber disso me dá a certeza de que fiz a escolha certa. O impacto alcança todo o Brasil e atrai profissionais da América Latina, especialmente aqueles em processo de revalidação. Recebemos muitos alunos de Cuba, Argentina e Paraguai, que vêm em busca de uma formação objetiva para atuar no País”, comenta.

Com mais de 286 mil seguidores nas redes sociais, Amorim também utiliza a internet como ferramenta. “No início, foi difícil aparecer, porque sou dos bastidores. Mas percebi que poderia usar essa plataforma para compartilhar conhecimento e ajudar. Os conteúdos são moldados pelas dúvidas mais frequentes: eles querem aprender sobre intubação, ventilação mecânica e emergências graves. Respondo sempre de forma direta”, explica.

“A educação médica também deve incluir a humanização, um aspecto que valorizo profundamente. Isso significa se colocar no lugar do outro. Não adianta fazer uma aula complexa que ninguém entenda. Meu objetivo não é mostrar o quanto eu sei, mas garantir que aprendam e consigam

aplicar na vida real”, garante.

Com os olhos no futuro, ele visa expandir com novas pós-graduações, como ultrassonografia e ecocardiografia, além de lançar a Editora CDT, em 2025. “Quero continuar inovando e trazendo mais pessoas para essa jornada. Há muitas faculdades no Brasil, mas poucos saem realmente prontos.

Estou aqui para ajudar a mudar isso”, projeta.

Ele deixa um recado aos que desejam evoluir. “Coloquem-se no lugar do paciente e da família que depende de vocês. Capacitem-se, busquem sempre aprender mais. A medicina exige constante evolução. Se você quer crescer, será muito bem-vindo no Instituto CDT”, finaliza.

Instagram: https://www.instagram.com/drthiago

Instagram Instituto CDT: https://www.instagram.com/institutocdt

Site: https://institutocdt.com.br