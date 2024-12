Thalita Targa vê na fé e na arquitetura o propósito para transformar vidas

Arquiteta leva mensagens de Jesus Cristo enquanto cria projetos marcados pela excelência e espiritualidade, unindo técnicas além do design

Com uma trajetória marcada por desafios, a arquiteta e evangelista Thalita Targa encontra no seu talento a missão de transformar ambientes e vidas. Com quase 16 anos de experiência, ela abraça a área como um chamado espiritual, unindo técnica, inspiração e fé para criar projetos que transcendem o design.

"Quando Deus nos criou, nos projetou com talentos e habilidades específicas. Entender quem somos é descobrir o nosso verdadeiro propósito. Minha conexão começou ainda na infância, inspirada pelo meu pai engenheiro. Desde pequena, enquanto outras crianças brincavam de bonecas, me dedicava a montar as casas para elas", revela.

Embora tenha enfrentado dúvidas e até mesmo períodos de afastamento, ela afirma que foi em momentos de dificuldade que encontrou sua verdadeira essência. "Passei por períodos muito difíceis, incluindo um casamento sem a bênção divina e dos meus pais e, por isso, enfrentei as consequências da desobediência. As bênçãos só começaram a chegar quando alinhei tudo e me transformei”, diz.

Um divisor de águas foi a construção de uma igreja para uma pastora em condições financeiras limitadas. Inicialmente, tratou o projeto com ceticismo, mas foi um testemunho que transformou sua percepção. “Fui inundada por uma enorme fé, onde vi, de fato, que Ele ama realizar tudo aquilo que na nossa visão é impossível", narra.

Além das propostas arquitetônicas, ministra seminários que visam trazer aos participantes os sonhos e planos originais, fazendo um painel de imagens para visualização e materialização. Além disso, conta com uma oficina de oração para ensinar a como ter, na prática, como estilo de vida e, assim, entender seus dons e talentos, e ver suas petições atingirem respostas. “Nesse processo, temos a revelação, nos mostrando tudo aquilo que precisamos potencializar, que já está dentro de nós”, explica.

“Ministro junto com uma amiga, Roberta Melo, que me auxiliou através de uma mentoria cristã, a trabalhar a mentalidade empreendedora baseada em conceitos bíblicos. Neste ano, elaboramos o caderno de orações e sonhos, que tem como objetivo ajudar as pessoas a terem um relacionamento mais íntimo e diário com Deus", narra.

A prática profissional também é conduzida por sua fé. "Uso minha profissão para evangelizar e atualmente oro por cada obra, prestador, fornecedor e coloco todos em oração diária. Especificamente, peço que nos proteja, traga prosperidade e excelência, evitando acidentes e incidentes em todas as obras. Acredito Nele como gestor e gerente de todas as empresas e obras”, fala.

Outro pilar importante de sua atuação é a conexão com os desejos e anseios de seus clientes. "Peço inspiração para que conduza todos os meus traços de desenho e me ajude a entender as principais necessidades. Isso faz com que meus projetos tenham mais assertividade, menos alterações e maior conexão com todos", conta.

Sua loja de revestimentos, que além de ser um showroom, conta com eventos de networking entre

profissionais da arquitetura, transformando-os em momentos para falar sobre Jesus Cristo e orar com os participantes. "Ele nos chama para sermos luz onde estivermos, seja em uma obra, em uma reunião ou em um almoço", revela.

Ela também dedica seu tempo a cuidar de mulheres de diferentes origens e crenças. "Muitas chegam com suas vidas desestruturadas, mas saem com esperança, paz e, em alguns casos, transformadas", relata.

"A decisão de seguir a Cristo é mudar completamente. Assim, vivemos uma plenitude pautada em duas bases: gratidão e generosidade. Fazer transbordar aquilo que já está em nós, seja recursos financeiros, desejo, corpo, mente, tempo ou capacidade intelectual. Nosso propósito é devolver e servir ao Reino", declara.

"Este é o princípio da mordomia bíblica, onde temos que gerenciar, promover o evangelho e a salvação, ser semeadores, socorrer doentes e necessitados através da nossa profissão e do cotidiano", garante.

Quanto aos planos futuros, deseja expandir seus projetos para todo o Brasil. "Quero as pessoas descubram sua identidade e viva segundo o projeto planejado. Quando isso acontece, todos os vazios são preenchidos e a verdadeira prosperidade se manifesta. Sem obediência, não há bênção. Quando seguimos Seu plano, o extraordinário acontece", finaliza.

