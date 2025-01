Stanley Bittar que democratiza o transplante capilar no Brasil e no mundo

Empresário dirige empresa multinacional que reúne educação, saúde e beleza num sistema de excelência completo para os clientes

A Bittar expandiu a Stanley’s Holding e se tornou um conglomerado empresarial, operando em múltiplos setores para enriquecer e aprimorar a vida das pessoas. Fundada a sete anos, a empresa é dirigida pelo especialista em transplante capilar Stlanley Bittar, que, além do Brasil, tem sua rede presente nos Estados Unidos, Paraguai, México e, em breve, em Portugal e Panamá. “Somos um ecossistema completo, unindo educação, saúde, beleza, tecnologia, investimento, fintechs e startups. Buscamos otimizar recursos, expandir nossa presença no mercado e continuar oferecendo serviços de excelência”, destaca.

Ele promove saúde com um procedimento indolor, sem cicatriz e com total garantia. “Em cada transplante realizado, compartilho das expectativas dos meus pacientes, que buscam uma transformação em suas vidas. Esse é o meu objetivo: ver que pude contribuir para a qualidade de vida daquela pessoa, restaurando assim sua confiança”, afirma.

Lidera um grupo que atua em diversos setores, integrados em um ecossistema com mais de mil colaboradores. “O segredo para conquistar uma vida rica e plena é ter sabedoria diante das decisões, mente aberta e serenidade para novas possibilidades, confiança em Deus e na sua capacidade de escolher sempre o melhor caminho. Toda minha trajetória foi marcada por determinação e resiliência, mas a fé ajudou a conquistar o que eu almejava”, ressalta.

Sobre sua missão de vida, ele afirma. “Proporciono acesso a tratamentos que agregam qualidade de vida. Todos querem deixar sua marca no mundo. Para isso, devemos entender que a grandeza é uma escolha. Escolher ser autêntico, se reinventar, enfrentar desafios e buscar melhoria constante é minha missão. Ser a mudança que você quer ver no mundo. Somos todos históricos”, concluiu.

Autor do Seus Negócios Trabalharem por Você: Os 5 Passos para Criar um Ecossistema de Alto Valor, ensina o método que mudou sua vida e garante mudar a do leitor também, o Stanley’s Ecosystem.