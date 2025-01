Rodrigo Tragante foca esforços em neurocirurgia e tratamento da dor

Desde cedo, o especialista em neurocirurgia e tratamento da dor Rodrigo Tragante demonstrava curiosidade pelas ciências. No Colégio São Bento, no Rio de Janeiro, já dava sinais de sua trajetória. "Embora minha família não tivesse médicos, minha paixão e o desejo de compreender o corpo humano me levaram naturalmente à medicina", conta.

Graduado pela UFRJ, foi durante os anos de faculdade que teve contato direto com pacientes e percebeu que devia ir além. "Foi uma experiência transformadora ouvir as histórias e entender cada um. Isso me mostrou que é, acima de tudo, sobre servir ao próximo", reflete.

A escolha pela neurocirurgia veio como um desafio. “Inicialmente a complexidade do sistema nervoso me gerou desconforto, mas foi justamente isso que me motivou a aprofundar meus estudos e me apaixonar pela especialidade. É fascinante trabalhar com algo tão minucioso e me fez enxergar tudo de uma forma completamente nova”, afirma.

Antes de se consolidar, explorou outras áreas. “Estive à frente de uma boutique de carnes e até de uma construtora, experiências que moldaram minha visão empreendedora e estratégica. Sempre fui inquieto e gostei de conhecer novas possibilidades. Isso me ajudou a enxergar o mundo com outros olhos”, revela.

Hoje atende em seu consultório no RJ, onde combina tecnologia de ponta com atendimento humanizado. “É muito importante oferecer curas modernas e personalizadas. Entre os realizados, estão técnicas minimamente invasivas, como bloqueios diagnósticos e terapêuticos, além de processos avançados, como cifoplastia, indicada para aqueles com fraturas osteoporóticas ou causadas por câncer. Evoluímos para oferecer soluções mais eficazes e é isso que busco no meu dia a dia”, explica.

Segundo ele, uma das inovações mais promissoras e que merece atenção é a farmacogenética, um campo que permite personalização com base no perfil genético. "É um avanço que nos ajuda a evitar

efeitos colaterais e alcançar melhores resultados. A análise correta é a base, especialmente dor crônica e coluna. Muitos convivem com incômodos persistentes por anos, sem uma causa bem definida. O grande desafio é diferenciar um mal de origem estrutural, como uma hérnia de disco, de funcionais causadas por hábitos ruins, como sedentarismo ou má postura”, detalha.

Para identificar com exatidão a origem, utiliza exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada, além de avaliações clínicas. "Os de imagem são essenciais, mas é a combinação com o histórico da pessoa que realmente nos dá um panorama completo", esclarece.

Nos casos em que a cirurgia é necessária, opta por práticas que reduzem o tempo de recuperação e o impacto no corpo. “A cifoplastia, por exemplo, é indicada para fraturas vertebrais e permite que retome suas atividades rapidamente. A ideia é oferecer métodos que devolvam a funcionalidade e o bem-estar no menor tempo possível”, reforça.



Já para casos que não demandam intervenção, utiliza bloqueios terapêuticos e infiltrações guiadas. "Esses procedimentos são rápidos, eficazes e evitam o uso prolongado de medicamentos", narra.

Um ponto crucial é a prevenção. "Muitas situações poderiam ser evitadas com mudanças simples no estilo de vida, como fortalecimento muscular, prática regular de exercícios e controle do peso. O tabagismo é um fator frequentemente negligenciado, mas que afeta diretamente a saúde da coluna. Ele compromete a produção de colágeno, o que acelera a degeneração dos discos intervertebrais. É um problema que precisa ser levado mais a sério", alerta.

Tragante esclarece que muitos têm dúvidas sobre a relação entre dor nas costas e exercícios físicos. “Um dos mitos mais recorrentes é que eles agravam problemas. O fortalecimento é essencial para proteger a estrutura, mas têm de ser feito com orientação profissional, para evitar movimentos que possam causar lesões. Outro mito comum é a relação com uma hérnia de disco. Muitas questões podem ser resolvidas com ajustes simples no dia a dia”, explica.

Além disso, ele desmistifica o medo em torno da cirurgia de coluna, que muitos enxergam como arriscada. "Avançamos muito nos últimos anos. Hoje conseguimos realizar com altíssimos índices de segurança e recuperação rápida", diz.

A experiência pessoal também molda a visão do médico. Pai de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ele desenvolveu um interesse especial por psiquiatria e neurologia infantil. “Embora ainda não tenha me especializado, planejo me aprofundar no futuro. A mente e o corpo estão conectados e quero contribuir para essa integração de forma mais completa”, compartilha.

Ele também é otimista quanto ao impacto da inteligência artificial. "Estamos apenas no começo dessa revolução. A IA tem um enorme potencial para transformar a medicina como a conhecemos", narra.

Cuidar da saúde é um ato de amor próprio. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Invista em sua qualidade de vida hoje para colher os frutos de um futuro saudável", finaliza.

Site: http://www.guiadacoluna.com.br

Instagram: @drrodrigotragante